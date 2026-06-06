伊朗战争 | 特朗普：伊朗导弹剩22% 最终只能与美达协议

美国总统特朗普周五（5日）表示，将迅速结束对伊朗的战事，从而消除导致物价高企的一个重要因素。他又指伊朗仍剩21%至22%的导弹，并指德黑兰最终「别无选择」，只能与美国达成协议。

特朗普在威斯康辛州的一场助选活动上说：「我们很快就会从伊朗问题中脱身，化肥价格将大幅下降，回到4个月前的水平。」

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特朗普指伊朗导弹剩22%。美联社

特朗普表示，将迅速结束对伊朗的战事。美联社

特朗普在威斯康辛州出席一场助选活动。路透社

声称很快从伊朗问题脱身

随著中期选举临近，美国媒体普遍认为，美伊战事导致油价上涨、生活成本增加，给共和党选情造成压力。此外，共和党内部希望特朗普尽快摆脱伊朗问题的拖累，聚焦经济民生问题。

另据美国全国广播公司（NBC）报道，特朗普受访时称，伊朗领导人尚未与美国达成结束冲突的协议，但他又同时说，最终「他们别无选择」，只能达成协议。

指伊朗领导人强硬、爱面子

特朗普指出，伊朗领导人尚未与美国达成协议，是因为他们「强硬」且「爱面子」，但最终「他们别无选择」。

他又声称，美国在这场冲突中已「彻底摧毁」伊朗军事力量，但又承认伊朗还有一些导弹和无人机，声称按比例计算，伊朗大概还剩下21%到22%的导弹；虽然数量依然不少，但已远不及美国刚开始发动攻击时的规模。然而，这个伊朗导弹库存数字高于特朗普5月提到的18%。

他日前曾在白宫对媒体说，美国同伊朗的谈判进展顺利，协议可能在本周末达成。

「越战打19年 我才第3个月」

此外，特朗普批评那些敦促他迅速与伊朗达成协议、结束冲突的人。他表示：「这种事情需要很多年才能完成。」他谈到伊朗领导人时说：「这些人已经打了47年仗。他们一直在杀害美国人，让许多人失去手脚、面目全非。」

他接著将美伊冲突的时间长度与越战相比，指出：「我已经推进得非常快了，才进入第3个月。你知道，越战持续了19年，我才进入第3个月，而他们一直在说，『喔，你什么时候才会赢？』如果我是民主党人，没有人会这样说，但这对我来说无所谓。我早就习惯了。」