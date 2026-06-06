Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美伊再交火 | 美击落无人机后轰雷达站 伊朗轰炸美军基地 科威特、巴林遭空袭

即时国际
更新时间：13:26 2026-06-06 HKT
发布时间：13:26 2026-06-06 HKT

美军中央司令部指，美军周五击落伊朗4架向霍尔木兹海峡发射的攻击无人机，随后空袭伊朗戈鲁克地区和格什姆岛的沿海雷达站，称此举为防御行动。科威特及巴林随后响起空袭警报，科威特证实该国防空系统正拦截敌方导弹和无人机袭击。据悉伊朗向科威特及巴林发射了7枚弹道导弹，伊朗伊斯兰革命卫队其后证实，对位于科威特的2座美军基地以及位于巴林的美国海军第5舰队的重要设施发动导弹攻击。

美军中央司令部在声明中说，美军较早前击落4架伊朗单向攻击无人机，怀疑这些无人机的目标可能是通过当地水域的商船，或在周围地区活动的美军部队。

相关新闻：
伊朗局势｜伊方：和谈因解冻240亿美元资产问题胶着 穆杰塔巴不会晤特朗普

伊朗空袭科威特及巴林美军基地报复。路透社
伊朗空袭科威特及巴林美军基地报复。路透社
美军称空袭伊朗雷达站，回应无人机攻击。路透社
美军称空袭伊朗雷达站，回应无人机攻击。路透社
美国指伊朗朝霍尔木兹海峡发射无人机。法新社
美国指伊朗朝霍尔木兹海峡发射无人机。法新社
数日前，科威特国际机场遭到空袭，造成一人死亡、数十人受伤。路透社
数日前，科威特国际机场遭到空袭，造成一人死亡、数十人受伤。路透社

美军随后袭击伊朗位于戈鲁克市和格什姆岛的沿岸监视雷达站。

伊朗开火警告美舰

而伊朗半官方的梅尔通讯社在当地时间周六报道，伊朗在霍尔木兹海峡附近开火，以示「警告」。

报道说，伊朗已向阿曼湾的2艘美国开火警告，可能与美国海军舰艇在该区域调整部署位置有关。美军随即否认此说法。

另据伊朗伊斯兰共和国广播电视台报道，当地时间6日凌晨2时30分左右，霍尔木兹海峡沿岸的锡里克地区传出数声爆炸声。目前尚无官方消息确认爆炸声的来源或其他详情。

科威特拦截敌方导弹和无人机

与此同时，科威特军方周六凌晨表示，防空系统拦截了敌方导弹和无人机袭击。数日前，科威特国际机场遭到空袭，造成一人死亡、数十人受伤。

科威特武装部队总参谋部确认，任何可能听到的爆炸声都是防空系统拦截敌方攻击所造成的。

巴林发布空袭警报

巴林内政部周六亦表示，美国在伊朗发动新一轮空袭，以及科威特宣布拦截导弹和无人机后，巴林已发布空袭警报，并呼吁市民和居民保持冷静，前往最近的安全地点。

据报伊朗向科威特及巴林发射了7枚导弹，美军中央司令部指美军已拦截其中6枚，第7枚则「未击中预定目标」。

声明指出：「目前尚无美军人员伤亡通报，伊朗声称巴林美国海军第五舰队司令部遭破坏的说法不实。」

伊朗革命衞队：将不再满足于有限度回应

伊朗革命卫队指控，美军犯下杀害儿童的恐怖主义行径，航太部队随即以弹道导弹轰炸科威特、巴林美军设施。革命卫队也扬言，若再次进行这类恶意行动，伊朗将不再满足于有限度的回应。

最Hit
直击湾仔京东MALL香港首店！3万呎旗舰店6.18开幕 必睇9大亮点 全店免费试用再买 新张优惠送平板/电饭煲
直击湾仔京东MALL香港首店！3万呎旗舰店6.18开幕 必睇9大亮点 全店免费试用再买 新张优惠送平板/电饭煲
生活百科
20小时前
00:34
黑帮胜和前「坐馆」疑欠下过百万街数 上水街头被掌掴
突发
23小时前
陈启泰惊爆疑转行做港铁职员  穿整齐制服月台举牌吓窒市民  网民：上车要用锦囊？
陈启泰惊爆疑转行做港铁职员  穿整齐制服月台举牌吓窒市民  网民：上车要用锦囊？
影视圈
21小时前
宏致苑住户疑擅拆主力墙 房屋局ICU巡查后无发现影响楼宇整体结构安全
宏致苑住户疑擅拆主力墙 房屋局ICU巡查后无发现影响楼宇整体结构安全
社会
16小时前
01:05
尖沙咀34岁女途人疑遭的士撞飞30米 送院抢救不治 69岁男司机被捕
突发
11小时前
应届港姐冠军陈咏诗超细码比坚尼劲吸睛 极丰满上围胸型一览无遗 裤仔好迷你成焦点
应届港姐冠军陈咏诗超细码比坚尼劲吸睛 极丰满上围胸型一览无遗 裤仔好迷你成焦点
影视圈
19小时前
星岛申诉王 | 不换衫不冲凉 观塘长发男吓煞途人 亲属揭悲惨人生：代佢讲唔好意思！
星岛申诉王 | 不换衫不冲凉 观塘长发男吓煞途人 亲属揭悲惨人生：代佢讲唔好意思！
申诉热话
2026-06-05 07:45 HKT
青衣长发邨换升降机钢门 7旬翁偷走新门入屋切割 锯声大作保安揭发
青衣长发邨换升降机钢门 7旬翁偷走新门入屋切割 锯声大作保安揭发
突发
4小时前
张家辉追关咏荷全靠一男星怂恿  被爆追求细节：我唔敢开口点算  首揭女儿想当作家遭母阻止
张家辉追关咏荷全靠一男星怂恿  被爆追求细节：我唔敢开口点算  首揭女儿想当作家遭母阻止
影视圈
6小时前
慎入｜澳洲破获10万只总值逾百万港元蟑螂 其中一款为高风险入侵物种
慎入｜澳洲破获10万只总值逾百万港元蟑螂 其中一款为高风险入侵物种
即时国际
2小时前