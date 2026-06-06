美伊再交火 | 美击落无人机后轰雷达站 伊朗轰炸美军基地 科威特、巴林遭空袭

美军中央司令部指，美军周五击落伊朗4架向霍尔木兹海峡发射的攻击无人机，随后空袭伊朗戈鲁克地区和格什姆岛的沿海雷达站，称此举为防御行动。科威特及巴林随后响起空袭警报，科威特证实该国防空系统正拦截敌方导弹和无人机袭击。据悉伊朗向科威特及巴林发射了7枚弹道导弹，伊朗伊斯兰革命卫队其后证实，对位于科威特的2座美军基地以及位于巴林的美国海军第5舰队的重要设施发动导弹攻击。

美军中央司令部在声明中说，美军较早前击落4架伊朗单向攻击无人机，怀疑这些无人机的目标可能是通过当地水域的商船，或在周围地区活动的美军部队。

相关新闻：

伊朗局势｜伊方：和谈因解冻240亿美元资产问题胶着 穆杰塔巴不会晤特朗普

伊朗空袭科威特及巴林美军基地报复。路透社

美军称空袭伊朗雷达站，回应无人机攻击。路透社

美国指伊朗朝霍尔木兹海峡发射无人机。法新社

数日前，科威特国际机场遭到空袭，造成一人死亡、数十人受伤。路透社

美军随后袭击伊朗位于戈鲁克市和格什姆岛的沿岸监视雷达站。

伊朗开火警告美舰

而伊朗半官方的梅尔通讯社在当地时间周六报道，伊朗在霍尔木兹海峡附近开火，以示「警告」。

报道说，伊朗已向阿曼湾的2艘美国开火警告，可能与美国海军舰艇在该区域调整部署位置有关。美军随即否认此说法。

另据伊朗伊斯兰共和国广播电视台报道，当地时间6日凌晨2时30分左右，霍尔木兹海峡沿岸的锡里克地区传出数声爆炸声。目前尚无官方消息确认爆炸声的来源或其他详情。

科威特拦截敌方导弹和无人机

与此同时，科威特军方周六凌晨表示，防空系统拦截了敌方导弹和无人机袭击。数日前，科威特国际机场遭到空袭，造成一人死亡、数十人受伤。

科威特武装部队总参谋部确认，任何可能听到的爆炸声都是防空系统拦截敌方攻击所造成的。

巴林发布空袭警报

巴林内政部周六亦表示，美国在伊朗发动新一轮空袭，以及科威特宣布拦截导弹和无人机后，巴林已发布空袭警报，并呼吁市民和居民保持冷静，前往最近的安全地点。

据报伊朗向科威特及巴林发射了7枚导弹，美军中央司令部指美军已拦截其中6枚，第7枚则「未击中预定目标」。

声明指出：「目前尚无美军人员伤亡通报，伊朗声称巴林美国海军第五舰队司令部遭破坏的说法不实。」

伊朗革命衞队：将不再满足于有限度回应

伊朗革命卫队指控，美军犯下杀害儿童的恐怖主义行径，航太部队随即以弹道导弹轰炸科威特、巴林美军设施。革命卫队也扬言，若再次进行这类恶意行动，伊朗将不再满足于有限度的回应。