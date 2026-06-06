中东局势 | 美军击落4架伊朗无人机 空袭沿海雷达站 科威特巴林响空袭警报

美军中央司令部指，美军周五击落伊朗4架向霍尔木兹海峡发射的攻击无人机，随后空袭伊朗戈鲁克地区和格什姆岛的沿海雷达站，称此举为防御行动。科威特及巴林随后响起空袭警报，科威特证实该国防空系统正拦截敌方导弹和无人机袭击。此前美军袭击伊朗军事目标后，伊朗均对位于科威特等地的美军基地发起报复打击。

美军中央司令部在声明中说，美军击落4架伊朗单向攻击无人机，怀疑这些无人机的目标可能是通过当地水域的商船，或在周围地区活动的美军部队。

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美军称空袭伊朗雷达站，回应无人机攻击。路透社

美国指伊朗朝霍尔木兹海峡发射无人机。法新社

数日前，科威特国际机场遭到空袭，造成一人死亡、数十人受伤。路透社

美军随后袭击伊朗位于戈鲁克市和格什姆岛的沿岸监视雷达站。

伊朗开火警告美舰

而伊朗半官方的梅尔通讯社在当地时间周六报道，伊朗在霍尔木兹海峡附近开火，以示「警告」。

报道说，伊朗已向阿曼湾的2艘美国开火警告，可能与美国海军舰艇在该区域调整部署位置有关。美军随即否认此说法。

另据伊朗伊斯兰共和国广播电视台报道，当地时间6日凌晨2时30分左右，霍尔木兹海峡沿岸的锡里克地区传出数声爆炸声。目前尚无官方消息确认爆炸声的来源或其他详情。

科威特拦截敌方导弹和无人机

与此同时，科威特军方周六凌晨表示，防空系统拦截了敌方导弹和无人机袭击。数日前，科威特国际机场遭到空袭，造成一人死亡、数十人受伤。

科威特武装部队总参谋部确认，任何可能听到的爆炸声都是防空系统拦截敌方攻击所造成的。

巴林发布空袭警报

巴林内政部周六亦表示，美国在伊朗发动新一轮空袭，以及科威特宣布拦截导弹和无人机后，巴林已发布空袭警报，并呼吁市民和居民保持冷静，前往最近的安全地点。