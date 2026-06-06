挪威王储妃病情恶化 轮候肺移植 无法履行公职

挪威王储妃梅特-玛丽特（Princess Mette-Marit）患有肺纤维化，近日病情恶化，已排队等候换肺，意味她此后的健康状况将有极大不确定性。肺纤维化患者一旦病情严重，若不移植器官，估计只能活1年，因此要被列入器官移植等候名单。

挪威王室发声明指出，梅特-玛丽特在等待换肺期间无法履行公职，其健康状况也会影响王储及其家人的职责与活动。

52岁的梅特-玛丽特2018年确诊肺纤维化，这种病会导致肺部结疤与呼吸困难，令她不时请病假或减少王室公务；她的夫婿挪威王储哈康（Crown Prince Haakon）还因此缩短本月初的日本访问行程。

患肺纤维化 肺功能急降

梅特-玛丽特2001年与哈康大婚，2人原定今年8月庆祝银婚，但相关活动已决定延后；此外，2人也不会出席本月13日在斯德哥尔摩举行的瑞典国王卡尔十六世．古斯塔夫（Carl XVI Gustaf）的金婚庆祝活动。

奥斯陆大学医院Rikshospitalet的肺脏专家霍尔姆（Are Holm）在周五（5日）的记者会上说，梅特-玛丽特的病情过去6个月明显恶化，肺部的疤痕组织在过去一年来大增；肺功能测试显示，单是过去3个月，她的肺功能已急剧下降。霍尔姆说，这种情怳很危险，她已被列入肺脏移植等候名单。

与爱泼斯坦关系惹争议

梅特-玛丽特除了病痛缠身，还面对与美国已故淫媒爱泼斯坦关系及其与前夫所生的儿子霍伊比的强奸案审讯困扰。

美国司法部于今年1月公布与爱泼斯坦案有关的文件，揭露梅特-玛丽特与爱泼斯坦有交情，她随后道歉并承认自己「判断失误」。

儿子涉强奸案还柙候判

至于29岁的霍伊比则涉及强奸案被拘留，等待审判结果，预计在未来几周内宣判。

霍伊比否认4项强奸罪和1项严重攻击罪，但承认了一些较轻的罪行。作为挪威王位继承人的继子，他没有任何王室头衔或官方职责。

