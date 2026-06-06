酒店厨房雪柜恐怖大爆炸 20岁厨师爆头亡 惊悚画面疯传

印度古吉拉特邦发生一宗罕见且致命的厨房安全惨剧。当地时间6月3日下午3时许，位于拉杰果德市（Rajkot）的知名酒店「Thakar Ghik」，厨房内一部雪柜因不明原因突然发生猛烈外壳爆裂，威力堪比炸弹。当时正背对雪柜工作的一名20岁年轻厨师冷不猝防，头部遭炸飞的雪柜碎片及杂物直接重击，当场头破血流倒地昏迷。现场同事虽合力将其紧急送院抢救，惟最终仍因伤势过重不治身亡。

离乡别井养家糊口 入职仅一个月遇横祸

这宗悲剧令当地社会震惊。据了解，不幸丧生的20岁死者西索迪亚（Arvind Singh Sisodia）原为拉贾斯坦邦人，身为家中长子的他，为了改善家中贫困环境并供养年迈父母，早前毅然离乡别井前往拉杰果德市谋生。今年5月，他才透过亲戚穿针引线进入该酒店厨房工作，孰料上班仅约一个月，原本用作自力更生的厨房竟变成夺命深渊，令家属痛不欲生。

根据酒店厨房的闭路电视画面显示，事发时爆炸毫无预兆地发生，强大的冲击波瞬间将雪柜撕裂，厨房内部顿时陷入一片混乱与尖叫声中。众人惊魂甫定，发现男事主倒在地上不省人事，于是急忙合力抬他送院，画面所见，当时男事主的白衬衣整个背部已染满鲜血，他更全然失去意识，最终在医院被宣告不治。

警方研判冷媒瓶爆裂 现场疑引发气体连环外泄

当地警方及消防部门在接报后迅速封锁现场。现场目击者指，爆炸威力强大，导致厨房部分设施严重毁坏。警方初步调查后指出，事故的核心起因极可能是雪柜内的「冷媒瓶」突然发生高压爆裂，从而引发连环爆炸。由于现场亦有气体泄漏的迹象，当局目前正联同技术专家，彻查是否同时涉及厨房瓦斯罐（石油气樽）漏气而引致更严重的混合爆炸，详细死因及意外全貌仍有待法医与鉴证人员进一步厘清。

商业厨房安全形同虚设 舆论促严惩管理层并赔偿

这宗夺命惨剧随即在当地引发社会对商业厨房及酒店安全指引（Safety Standards）的广泛质疑。大批民众及社会舆论强烈谴责涉事酒店在设备维护上存在严重疏忽，批评其安保措施形同虚设，最终令一个无辜的贫困家庭付出失去长子的沉重代价。当地民众已发起呼吁，要求行政当局必须介入并对酒店管理层采取严厉的法律行动，同时强制涉事方给予死者家属合理的经济赔偿。