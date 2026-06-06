阿尔巴尼亚爆示威︱特朗普女婿建度假村涉破坏生态 民众怒吼总理下台

阿尔巴尼亚首都地拉那连日爆发示威，周四再有数千名民众上街，反对一个牵涉特朗普女儿伊万卡及夫婿库什纳的豪华滨海度假村计划。这已是当地连续第四天爆街头示威。示威者指项目邻近受保护湿地，恐破坏火烈鸟、海龟等野生动物栖息地。

质疑向美国利益输送

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当日示威群众中有人高举布条，上面写着：总理拉玛下台；另有人举着海报漫画，描绘总理将钥匙交给美国「第一千金」伊万卡。有示威者指，伊万卡与夫婿库什纳主导的造价12亿美元豪华滨海度假村方案涉破坏环境。此方案计划在南部滨海的维奥萨—纳尔塔保护区内兴建豪华度假村。依据两年前公布的计划，开发商打算将共产时代旧军事基地萨赞岛开发为观光胜地。

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近几天因为一段影片的揭露，让民众抗议越演越烈；内容显示在保护区附近，有一名男子遭到私人保安殴打，而海滩上也出现推土机等工具，显示准备要动工的迹象。据报道，阿尔巴尼亚全国有22%土地划为保护区。根据阿国新修正的保护区法，允许区内兴建度假村酒店，抗议民众则要求撤销这项法令。