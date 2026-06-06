俄乌战争 | 普京排除近期晤泽连斯基 强调俄军续推进战事

俄罗斯总统普京指出，近期内不会与乌克兰总统泽伦斯基会面。普京认为，在和平协议条件尚未谈妥前，与泽连斯基会面「毫无意义」。普京又誓言持续推动俄罗斯的军事攻势，直到战争目标达成为止。这番言论引发乌克兰批评，指普京「软弱」且「再次选择战争」。

泽连斯基周四发出公开信，提议与普京举行直接会谈，以结束乌克兰冲突。这项提议获得多位盟友支持，包括美国总统特朗普与法国总统马克龙。

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普京强调俄军持续推进战事。路透社

泽连斯基提议与普京直接会谈，遭到拒绝。法新社

俄乌战事持续了4年多，图为乌军向顿涅茨克的俄军据点发射火箭。美联社

然而，普京明确拒绝，指泽连斯基的信件并非为了创造会面和谈判的机会，而是在制造一种实际上根本不可能举行任何会面的局面。

普京：看不出会面意义

普京周五在家乡圣彼得堡举行的经济论坛上表示：「我看不出会面的意义。对乌克兰而言，唯一有意义的就是阻止我军推进，仅此而已。而我们需要的是协议，让专家们先工作，拟定一些方案之后，我们再见面。」

普京强调，他从未拒绝与泽连斯基会面，可以考虑由专家先展开工作，制定解决方案，然后双方再见面，出席文件签署仪式甚至签署文件，但首先需要找到解决方案。

普京指出，俄乌双方需要的不是停止冲突的短期协议，而是著眼于长远的协议。他又认为，乌克兰局势的关键问题应由俄罗斯和乌克兰解决，美国和世界其他地区的国家祗能为此创造条件并起到担保作用。

乌斥俄再次选择战争

在普京拒绝后，泽连斯基说：「不幸的是，俄方再次选择了战争，所有人都听到今天的回应。这是一个软弱的回应，他根本不想结束战争。」

泽连斯基预计周日（7日）在伦敦与马克龙、英国首相施纪贤以及德国总理默茨会面，希望为终结战争的努力注入新动能。