AI设计疫苗︱可对抗所有冠状病毒 剑桥：正开发流感及伊波拉疫苗

英国剑桥大学的研究团队公布世界首款由人工智能（AI）设计的疫苗，称他们用AI开发出一种「全新」的疫苗，有望对抗大范围病毒且预防疫情大流行。这款疫苗被设计为可对抗所有冠状病毒，包括所有新冠病毒的变异株。团队也已开始另外开发可对付流感和伊波拉病毒的疫苗。

剑桥大学的团队表示，这是首次有疫苗的关键成分完全由AI设计，并且已经在人类身上测试。这款疫苗被设计来对抗所有冠状病毒，包括所有新冠病毒变种，以及现时只感染动物，但是可能引发下一次大流行的病毒。

这项研究发表在英国《感染期刊》（Journal of Infection），研究仍处于早期阶段，但团队已经开始另外开发可对付流感和伊波拉病毒的疫苗。

病毒变异 「努力做到领先一步」

疫苗教会人体辨识感染，提高抵抗感染的能力。然而，一些病毒善于改变自身形态，亦即发生变异，因此疫苗很快就可能失效。这也是为甚么新冠疫苗和冬季流感疫苗需要定期更新的原因。英国广播公司（BBC）引述剑桥大学教授希尼说：「我们总是落后于人。我们正在努力做到领先一步，而且领先幅度之大，可让它们防止新的疫情爆发或大流行。」

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通常疫苗是使用现有病毒株设计的。剑桥的研究人员从一系列冠状病毒中提取了遗传密码，由AI分析这些遗传密码，然后AI设计出一种「超级抗原」，可以训练免疫系统，使其能抵御整个病毒家族，即使病毒发生变异，或是新的感染由动物传播到人类，也能应对。

希尼表示，这是首次由AI设计的抗原在人体上试验，这项技术「令我们所有人感到惊讶」，「它能为人类带来如此巨大的益处，这令人惊叹」。他对BBC说：「这是我们应对疫情方式的根本性转变。」

目前这款疫苗已完成第一阶段小规模人体试验，有39人参与，主要目的为评估是否安全。第二项研究将涉及约200人，旨在更深入了解其训练免疫系统的效果。南安普顿大学教授佛斯特参与部分试验。他表示，这种由AI设计的方式「确实有潜力」，「令人兴奋」。

剑桥团队目前也正做动物实验，以研制毋须每年更新的通用季节性流感疫苗，以及H5N1禽流感疫苗（以防目前正在肆虐鸟群的病毒演变为人类大流行病）。他们还在研究对抗病毒性出血热的疫苗，其中就包括伊波拉病毒。目前刚果民主共和国的伊波拉疫情由一种尚未有疫苗的病毒株（本迪布焦型）引起。

牛津疫苗小组主任波拉德教授没有参与这项研究，但他表示，这种方法在动物研究中产生了令人信服的证据。他表示AI将改变疫苗研究的「游戏规则」，AI有潜力可预测免疫系统对疫苗的反应，从而大大加快疫苗研发速度并「拯救生命」。