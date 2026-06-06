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慎入｜澳洲破获10万只总值逾百万港元蟑螂 其中一款为高风险入侵物种

即时国际
更新时间：05:01 2026-06-06 HKT
发布时间：05:01 2026-06-06 HKT

澳洲侦破该国历史上最大规模的非法外来无脊椎动物走私案。澳洲环境部门于6月5日证实，执法人员日前采取雷霆行动，突袭搜查悉尼以西巴瑟斯特镇（Bathurst）的一处商业养殖场，在现场起获超过10万只非法繁殖的外来珍奇蟑螂，其中包括对本土生态具毁灭性威胁的具侵略性物种。据初步估算，这批黑市昆虫的市场价值高达20万澳元（约112万港元）。

搜获马达加斯加及杜比亚名种

外电引述消息指出，跨部门执法人员进入该涉事养殖场时，发现内部设有极具规模的非法繁殖系统。搜获的品种当中，包括以体型巨大、在遭遇威胁时会发出响亮嘶鸣声而闻名的「马达加斯加蟑螂」；此外，现场还囤积了大量在宠物界极受欢迎、常用作喂饲蜥蜴等爬行类动物的「杜比亚蟑螂」。

由于杜比亚蟑螂具备极强的繁殖与适应能力，在国际上已被列为高风险的入侵物种。澳洲政府一直对此类外来生物实施全方位严格管制，严防其流入自然生态系统，打破本土脆弱的生物链平衡。

当局强硬警告宠物业界切勿触法

澳洲环境部门高级官员随后发表严正声明，强调当局对保护澳洲独特生物多样性的决心不容挑战，对于任何违反国家环境法规、企图引进或培育外来物种的违法行为，执法部门必定采取「零容忍」态度予以严厉打击。

官员警告，近年澳洲黑市正涌现非法饲养及贩运珍奇昆虫的趋势，情况令人关注。执法当局目前已向全国宠物从业者及爬行类宠物饲主发出紧急告示，严禁参与任何涉及非法外来物种的交易与养殖，否则将面临严厉的刑事指控。

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