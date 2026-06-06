伊朗局势｜伊方：和谈因解冻240亿美元资产问题胶着 穆杰塔巴不会晤特朗普

伊朗最高精神领袖穆杰塔巴的军事顾问礼萨伊（Mohsen Rezaei）表示，美伊之间潜在的和平协议，完全取决于特朗普政府是否同意解冻伊朗240亿美元（约1880亿港元）的资产。礼萨伊警告称，假如美国重启战争，将会「步入黑暗的深渊」。

称解封资产对建立互信至关重要

礼萨伊在德黑兰接受美国传媒专访时表示：「谈判正陷入僵局，特朗普必须打破僵局。现在球（主动权）在特朗普那边。」

据报道，伊朗要求一旦与美国签署临时协议，美方须立即解冻120亿美元（约940亿港元）的被冻结资产，并在其后再解冻另外120亿美元资产。

不过，美国担心，现阶段解冻资产可能会削弱对伊朗政权的关键谈判筹码。特朗普要求任何协议都必须比2015年奥巴马政府达成的核协议更有力，并避免任何可能被解读为「大手大脚地交出现金」的行为。特朗普曾用这句话，批评时任总统奥巴马向德黑兰提供经济补偿的决定。

在专访中，礼萨伊阐述了伊朗领导层对国家战后的愿景、如何管理霍尔木兹海峡，以及伊朗若再次遭受攻击可能采取的行动等问题。

报道指，礼萨伊的言论举足轻重，因为他与伊朗安全部门关系密切，并被广泛认为与现任最高精神领袖关系密切。今年2月28日，穆杰塔巴的父亲哈梅内伊在以色列的空袭中丧生，穆杰塔巴亦在空袭中受伤，自此一直没有公开露面。

礼萨伊认为解封伊朗资产至关重要。他将这项要求描述为建立信任的举措，并表示特朗普政府若解冻这些资产，将为伊朗和美国的未来「开启新的篇章」。他说：「如果他（特朗普）想与伊朗达成协议，这240亿美元是对伊朗希望与特朗普建立信任的考验。这是美国必须通过的考验，道路自此将会打开。这是我们自己的钱，不是美国的钱。」

警告假如再遇袭 战事将扩展到中东以外

礼萨伊警告称，如果美国重启冲突，伊朗将把战争「外溢」到波斯湾以外，军事行动可能从霍尔木兹海峡扩展到印度洋、曼德海峡、红海和地中海。他表示：「我们将攻击我们迄今为止一直在攻击的其他美军基地，让战争升级。」不过他亦补充说，「战争的可能性很低」。

另一方面，礼萨伊并没有正面回答有关穆杰塔巴的健康状况及其在国家决策中作用的问题，但否认了与特朗普会面的可能性。

礼萨伊指：「这不会发生。目前我们正处于谈判的第一阶段，而特朗普已经让谈判陷入僵局。这不会发生。」特朗普日前曾表示，他与穆杰塔巴「似乎相处融洽」，并称假如能够达成协议，他乐意与哈梅内伊举行会面。

重申对霍尔木兹海峡的主权

礼萨伊表示，伊朗和阿曼对这条关键航道拥有主权，战前全球五分之一的石油和液化天然气都要经过这里运往世界各地，因此两国将共同管理该海峡。他没有将海峡通行费的收取定义为「通行费」，而是表示伊朗将收取「维护费」，因为伊朗不应该承担海峡的管理费用。

身为伊朗革命卫队的资深成员，礼萨伊曾参与两伊战争，并于1981年至1997年领导该部队，将其打造成为伊朗最有权势的部门之一。他是一位强硬的实用主义者，在伊朗安全部门中根基深厚。之后，礼萨伊加入最高精神领袖的顾问机构——最高利益委员会，并在前总统莱希（Ebrahim Raisi）的领导下担任副总统。礼萨伊曾四度竞选总统，但都没有获胜。