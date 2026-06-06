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世界杯2026｜美官员：伊朗世界杯代表队已获发签证

即时国际
更新时间：03:19 2026-06-06 HKT
发布时间：03:19 2026-06-06 HKT

尽管美国与伊朗在波斯湾的军事冲突日前急剧升级，但两国在体育外交上迎来微弱曙光。路透社引述一位美国白宫官员报道，伊朗国家足球队全体球员已正式获批入境美国的签证。此时距离他们在洛杉矶迎战首场世界杯分组赛仅剩10天，事件令外界高度关注美方会否对具有军方背景的球员「开绿灯」。

大使曾批未发签证 白宫连夜赶工获批

报导指，美伊两国在世界杯前夕因签证问题一度陷入僵局。伊朗驻墨西哥大使帕桑迪德（Abolfazl Pasandideh）于周四（4日）晚间曾公开表示，伊朗国家队当时仍未收到美国签证。不过，白宫官员随后澄清，相关的入境签证已于周四当晚深夜正式获批。

伊朗驻墨西哥大使帕桑迪德（Abolfazl Pasandideh）于周四（4日）晚间曾公开表示，伊朗国家队当时仍未收到美国签证。路透社
伊朗驻墨西哥大使帕桑迪德（Abolfazl Pasandideh）于周四（4日）晚间曾公开表示，伊朗国家队当时仍未收到美国签证。路透社

由于美签审批进度反复，加上伊朗国内有强烈呼声，希望国家队尽可能缩短在美国境内停留的时间，伊朗队早前已作出了应变，紧急将球队的赛前集训驻地，由原本规划的美国亚利桑那州（Arizona），临时搬迁至墨西哥边境城市提华纳（Tijuana）。目前，伊朗全队预计将于7日清晨抵达提华纳作最后备战。

10天后迎战新西兰 大使称未受特朗普政府排斥

根据2026世界杯赛程，被编入G组的伊朗队将于6月15日在洛杉矶迎战首个对手新西兰队；随后于21日对阵欧洲劲旅比利时队；并于26日移师西雅图迎战埃及队。

帕桑迪德强调，尽管两国在军事与政治上高度对立，但特朗普政府从未正式向伊方表示过不欢迎伊朗队留在美国境内。

国务卿放话严查军方背景 义务兵役球员入境恐存变数

虽然白宫已对代表队发出签证，但球队入境时仍可能面临严格盘查。美国国务卿鲁比奥日前曾强硬向国会议员放话，明确表明美国绝不会允许伊朗在其世界杯代表团中，夹带任何与伊朗革命卫队（IRGC）有关联的人员。

由于伊朗革命卫队是该国武装部队的强大核心分支，而伊朗国内实行义务兵役制，国家队阵中有多名核心球员过去曾在该组织内服过兵役。外界预料，假若美国海关及边境保卫局在入境时严格执行鲁比奥的「封杀令」，这批曾服兵役的伊朗国脚仍有可能在登陆美国本土时遭到扣查甚至拒绝入境，为伊朗的世界杯之旅增添隐忧。

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