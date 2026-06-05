世界杯2026｜达拉斯宣传涂去30年地标壁画 艺术家怒告FIFA索偿近2亿

2026年世界杯开锣在即，美国主办城市达拉斯却爆发一场「艺术保衞战」。著名海洋保育壁画家怀兰德（Robert Wyland）因其屹立当地近30年的巨型鲸鱼壁画突遭涂抹，以让路予世杯宣传活动，日前入禀联邦法院控告国际足协（FIFA）及相关业主，要求索偿至少2,500万美元（约1.95亿港元），并表明若胜诉将全数捐出款项。

涉事壁画名为《捕鲸墙》，由怀兰德于1999年亲手绘制，面积广达1,580平方米，横跨达拉斯市中心一幢建筑物的两面外墙，旨在宣扬海洋生态保育，多年来已被视为该市地标。然而，上月中旬起，壁画大部分突遭工人以蓝色油漆覆盖，准备换上北德州世界杯筹委会的全新宣传壁画。

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达拉斯宣传美加墨世界杯涂去30年地标壁画。 Robert Wyland IG

达拉斯宣传美加墨世界杯涂去30年地标壁画。X@RaulGtzNR

怀兰德强烈谴责有关举动从未征得其同意，直斥做法毫不尊重艺术文化价值。他引用美国1990年制定的《视觉艺术家权利法》（VARA）提出诉讼，指控被告为谋取世杯带来的商业利益，擅自且不可逆转地破坏具公认艺术价值的作品。事件同时在当地社区引发强烈反弹，逾2,600人参与网上联署抗议涂抹壁画。

面对高额索偿，国际足协发言人澄清协会完全没有介入有关壁画宣传；大厦管理公司则发表声明，声称当地世杯筹委会事前曾表示已通知原作者；而该筹委会目前对诉讼拒绝置评。