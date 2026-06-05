Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜达拉斯宣传涂去30年地标壁画 艺术家怒告FIFA索偿近2亿

即时国际
更新时间：18:56 2026-06-05 HKT
发布时间：18:40 2026-06-05 HKT

2026年世界杯开锣在即，美国主办城市达拉斯却爆发一场「艺术保衞战」。著名海洋保育壁画家怀兰德（Robert Wyland）因其屹立当地近30年的巨型鲸鱼壁画突遭涂抹，以让路予世杯宣传活动，日前入禀联邦法院控告国际足协（FIFA）及相关业主，要求索偿至少2,500万美元（约1.95亿港元），并表明若胜诉将全数捐出款项。

涉事壁画名为《捕鲸墙》，由怀兰德于1999年亲手绘制，面积广达1,580平方米，横跨达拉斯市中心一幢建筑物的两面外墙，旨在宣扬海洋生态保育，多年来已被视为该市地标。然而，上月中旬起，壁画大部分突遭工人以蓝色油漆覆盖，准备换上北德州世界杯筹委会的全新宣传壁画。

相关新闻：美加墨世界杯 | FIFA禁球迷带水樽入场 临时修改规定惹抢钱争议

达拉斯宣传美加墨世界杯涂去30年地标壁画。 Robert Wyland IG
达拉斯宣传美加墨世界杯涂去30年地标壁画。 Robert Wyland IG
达拉斯宣传美加墨世界杯涂去30年地标壁画。X@RaulGtzNR
达拉斯宣传美加墨世界杯涂去30年地标壁画。X@RaulGtzNR

怀兰德强烈谴责有关举动从未征得其同意，直斥做法毫不尊重艺术文化价值。他引用美国1990年制定的《视觉艺术家权利法》（VARA）提出诉讼，指控被告为谋取世杯带来的商业利益，擅自且不可逆转地破坏具公认艺术价值的作品。事件同时在当地社区引发强烈反弹，逾2,600人参与网上联署抗议涂抹壁画。

面对高额索偿，国际足协发言人澄清协会完全没有介入有关壁画宣传；大厦管理公司则发表声明，声称当地世杯筹委会事前曾表示已通知原作者；而该筹委会目前对诉讼拒绝置评。

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
01:59
两蚊两折｜劳福局宣布不推每月限搭240程方案 指每月仅450人受影响 惟更新系统涉款3000万
社会
4小时前
杨明庄思明8.2吉隆坡结婚 喜帖首曝光准新郎惊变幸福肥 风雨同路十年终修成正果丨独家
01:29
杨明庄思明8.2吉隆坡结婚 喜帖首曝光准新郎惊变幸福肥 风雨同路十年终修成正果丨独家
影视圈
6小时前
移英4年 港人家长痛心13岁爱女陷情绪困扰 网民心酸质疑：又话移民系为咗小朋友｜Juicy叮
移英4年 港人家长痛心13岁爱女陷情绪困扰 网民心酸质疑：又话移民系为咗小朋友｜Juicy叮
时事热话
6小时前
爆粗校长｜李卓兴病假中被炒 专家：严重失当可解雇 料政府公积金未必全失
爆粗校长｜李卓兴病假中被炒 专家：严重失当可解雇 料政府公积金未必全失
教育新闻
10小时前
星岛申诉王 | 不换衫不冲凉 观塘长发男吓煞途人 亲属揭悲惨人生：代佢讲唔好意思！
星岛申诉王 | 不换衫不冲凉 观塘长发男吓煞途人 亲属揭悲惨人生：代佢讲唔好意思！
申诉热话
11小时前
陈展鹏复式独立屋睡房曝光 单文柔为6岁女儿打造超豪成长空间 奢华儿童家私价值不菲
陈展鹏复式独立屋睡房曝光 单文柔为6岁女儿打造超豪成长空间 奢华儿童家私价值不菲
影视圈
9小时前
专访｜非常父：盼政府助救女配合验DNA 与记者对话揭转軚原因 被警分析利弊说服 ｜Save Lily
03:21
专访｜非常父：盼政府助救女配合验DNA 与记者对话揭转軚原因 被警分析利弊说服 ｜Save Lily
突发
11小时前
00:34
黑帮胜和前「坐馆」疑欠下过百万街数 上水街头被掌掴
突发
3小时前
不堪新婚妻车祸重伤濒死 丈夫抢警枪图自尽判囚3月 官同情遭遇劝重新振作
不堪新婚妻车祸重伤濒死 丈夫抢警枪图自尽判囚3月 被捕还押错过见妻最后一面
社会
5小时前
80年代「三个小神仙」Re-U掀经典回忆杀 郑丹瑞呻极难约 林珊珊何嘉丽状态成对比
80年代「三个小神仙」Re-U掀经典回忆杀 郑丹瑞呻极难约 林珊珊何嘉丽状态成对比
影视圈
2026-06-04 18:30 HKT