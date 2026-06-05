迪士尼︱2前公主演员斥「角色完整性」纵容「咸猪手」 园方冷处理投诉

近年迪士尼面临多起性骚扰及性侵害指控，牵涉主题乐园与影视制作团队。根据《纽约邮报》（New York Post）6月3日的报道，两名前迪士尼公主表演者近日公开发声，指控园方要求她们不论面对游客任何行为，都必须严格保持角色扮演状态，即便遭遇涉嫌性骚扰的事件亦不能例外。然而，面对员工的多次投诉，园方管理层则采取「冷处理」的态度。

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「任何情况不得脱离角色」

前迪士尼公主演员亨特．哈格（Hunter Haag）直言：「操守被奉为至上。即使有人试图击垮你，你也不能脱离角色。

报道亦指出，另一名前表演者艾莉莎．克林辛（Alyssa Klinzing）忆述在2018年2月于阿纳海姆（Anaheim）迪士尼乐园工作时，曾遭遇令人极度不安的经历，当时这条「不能出戏」的铁律令她深感陷入孤立无援的困境。

当时年仅20岁的克林辛透露，曾有男游客利用拥抱机会，从其肩膀一路闻到耳朵，更在其耳边低语调戏，令她当场吓得动弹不得。克林辛表示，由于当时自己独自表演，对方随后变本加厉，将手伸进其披风作掩护，试图拉开裙子后方的拉链并伸手入内。她忆述当时犹如身处慢动作画面中，完全无助令她极度恐慌。

在侥幸逃脱后，她随即向管理层提交报告，并一度考虑采取法律行动。然而园方事后并未禁足该名游客，反指其患有智力障碍，只要有监护人陪同即可再度入园，导致克林辛此后仍多次在园内与他相遇。据了解，这种要求表演者无论如何都不能出戏的严格规范，在业内被称为「角色完整性」（Character Integrity），被奉为该职业最重要的核心铁律。

园方纵容致员工疑患PTSD

克林辛补充指，此后她每次遇到该名游客都会提交事件报告，但园方始终毫无作为，令她们这班表演者每天承受巨大压力。她透露，即使在现场寻求协助，演员也必须维持角色状态，即保持「角色完整性」。

而这段经历亦带来深远影响，最终促使她在工作7年后决定离开迪士尼。她坦言：「我觉得自己因此患上了创伤后压力症候群（PTSD），这让我变得很难面对衰老的过程。」