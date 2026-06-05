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北海道命案 | 印尼汉千岁市街头狂砍同乡女子 酿1死2伤

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更新时间：14:21 2026-06-05 HKT
发布时间：14:21 2026-06-05 HKT

日本北海道发生骇人听闻的街头斩人案，1名自称居于千叶县的27岁印尼籍男子，周四（4日）晚在千岁市街头持菜刀狂砍1名21岁的同乡女子。在警员接报到场时，这名男子仍不停手，持续挥刀，受害女子最终因腹部中刀失血过多，送院抢救后不治，而一名警员也在压制嫌犯过程中受伤。受害女子一名男友人也同告受伤。

事发于晚上9时15分左右，现场是千岁市信浓1丁目的住宅区街头，距离JR千岁站西北约2公里。警方在接获民众报案后赶抵现场，发现27岁嫌犯手持菜刀，情绪失控地朝著印尼女子拉哈尤（Sri Rahayu）的腹部连续猛砍数刀。

北海道千岁站。Google Maps
北海道千岁站。Google Maps

警员面前仍持刀狂斩

现场目击民众余悸犹存地表示：「当时先是听到街上传来凄厉的大声惨叫，往窗下一看，就看到1名女性已经倒在地上。赶到的警员立刻冲上去制服，用脚踩住掉落的菜刀，将行凶男子压制在地。」

在惊险的逮捕过程中，1名奋不顾身压制嫌犯的警员，以及死者身旁的1名印尼男友人也双双受伤，所幸2人送院治疗后均无生命危险。然而，腹部惨遭多刀重创的拉哈尤，在送院后伤重不治。

1警及女死者男友人同受伤

当地警方表示，嫌犯自称在千叶县担任兼职人员，而女死者则居于千岁市。2人彼此认识，初步研判为熟人或情侣关系。嫌犯落网后供认行凶，坦承要将对方置诸死地。

当地警方已将案件依杀人罪嫌移送法办，并针对2人的感情、金钱纠纷等具体行凶动机作进一步调查。

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