改造华府地标 | 林肯纪念堂拟加建步道 或命名特朗普长廊

美国总统特朗普拟在华盛顿著名地标林肯纪念堂（Lincoln Memorial） 的后侧，舖设一条延伸向波多马克河（Potomac River）水岸的步道，或命名为「特朗普长廊」（Trump promenade）。

特朗普周四在白宫椭圆形办公室对媒体首次提到这项计划，他表示：「他们想把这条步道命名为特朗普长廊。我自己不确定是否真的要这么做，但那一定非常美丽。」

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林肯纪念堂拟加建步道。路透社

特朗普在白宫椭圆形办公室对媒体首次提到这项计划。美联社

特朗普指「特朗普长廊」一定非常美丽。美联社

延伸至波多马克河

目前林肯纪念堂附近的倒映池才刚完成修整，已开始注水。他连续2天向媒体展示一张图表，上面标题写著：「我们的池子比摩天大楼还大」，这张图表将林肯纪念堂的倒映池和3座著名摩天大楼作比较。

特朗普自去年重返白宫以来，在华府大兴土木，包括整修连串纪念建筑物、拆除白宫东翼盖宴会厅，另外还计划设立一座超巨型凯旋门。

他甚至将自己的名字冠在几个纪念建筑上头，包括甘迺迪表演艺术中心（Kennedy Center for the Performing Arts）。不过，法官上月裁定必须将特朗普的名字从甘迺迪中心移除。

影响或最深远

据美国媒体报道，甘迺迪中心的法律顾问现已指示工作人员，将所有特朗普名字从标语、手册、网站及其他材料中移除。

凡此种种创举，都不如这次在美国人民崇拜的林肯纪念堂后侧铺设一条「特朗普长廊」，可算是影响深远之最。

特朗普表示，根据林肯纪念堂1911年最初设计，主要入口是在现今纪念堂的背面，如今纪念堂后侧与波多马克河之间已横隔著两条公路。

他说：「我们有办法铺设一条优美的步道，将来民众可走路穿越这两条公路。