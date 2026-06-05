日本熊出没 | 闯福岛工厂住宅区连袭4人 高智商黑熊疑打开上锁窗户逃走

日本福岛市一头黑熊日前接连袭击4人后，受困一处事务所内，导致附近居民如临大敌，工厂停业，学校停课，当局出动人员紧急猎捕。但有警员其后目睹黑熊已从事务所大门离开，疑似自己打开上锁的窗户，破坏纱窗逃去。

这头黑熊本周二（2日）在福岛市笹木野地区出没，先后闯入铸造工厂、邻近事务所及住宅，造成4名年龄介乎20多岁至80多岁的男女受伤。

相关新闻：

日本熊出没｜福岛秋田同日爆熊袭酿一死四伤 追咬男子惊悚画面曝光

黑熊把男子扑倒在地。美联社

袭人黑熊最终逃脱。美联社

曾追逐扑人

根据工厂公布的监视器画面，可以看到体型和大型犬差不多的黑熊突然从角落窜出，扑向一名男子，一人一熊绕著树上演追逐战。就在此时，外面驶来一辆汽车，受惊吓的黑熊被吓得朝建筑物方向冲去，消失在画面里。

这头黑熊在两处工厂展开攻击，先后伤害4人。专家表示，黑熊当时可能已经陷入极度兴奋与恐慌状态。

黑熊随后受困于事务所内。由于现场有易燃物质，无法使用实弹，市政府批准使用麻醉枪进行紧急猎捕。不过，福岛市表示，周三晚（3日）11时前，有警员目击黑熊从事业所大门离开，走出厂区。

疑懂打开上锁窗户

经检查现场后发现，原本黑熊所在1楼的一扇窗户已被打开，纱窗也遭破坏。窗户高约120厘米、宽90厘米，使用的锁型为月牙锁，利用旋转的半圆弧钩扣固定两扇窗户。

由于市政府人员先前从外部确认时，该窗户仍处于上锁且关闭状态，因此推测黑熊可能自行打开窗锁后逃出。

警方及相关部门随后出动巡逻车与无人机搜索，但截至下午5时仍未发现黑熊踪迹，认为黑熊仍可能停留在周边地区，将持续搜寻并呼吁居民避免单独外出。

附近居民人心惶惶

对于黑熊在紧急猎捕期间逃离现场，福岛市长马场雄基在记者会上表示：「我们已采取所有能做的措施，但这是一只会打开窗户锁、极具智慧的黑熊。」

他并表示，黑熊极有可能仍在市内活动，将与警方等相关单位合作，全力确保市民安全。

中小学紧急停课

附近居民忧心忡忡。一名80多岁老翁表示，「在黑熊被抓到之前都难以安心，现在都把住家大门关好，外出也尽量开车」。另一名80多岁老妇则说：「我不会开车，只能步行去医院。一路上都觉得很害怕，希望能赶快把牠抓到。」

受事件影响，附近的小学及中学自2日起至4日临时停课，改用线上授课。福岛市教育委员会表示，目前预定周五恢复上课，但若黑熊仍未寻获，将要求学校采取家长接送、停止户外活动，以及加强门窗上锁等安全措施。