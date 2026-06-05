UFO｜称飞碟目击事件是「恶魔搞鬼」 美驱魔师神父被指「损害教义」遭拔职

近日美国政府公开不明飞行物体（UFO／UAP）解密档案，引发热列讨论，华盛顿知名神父兼驱魔师罗塞蒂（Stephen Rosetti）因在网上影片中，称「很多飞碟目击事件事实上是恶魔所为」，被指「严重损害」了天主教关于恶魔和驱魔的官方教义，4日遭华盛顿特区总主教麦克尔罗伊枢机（Robert McElroy）解除驱魔师的职务。

罗塞蒂5月29日在facebook一则关于外星人和UFO的影片中说：「这里存在危险，作为一名驱魔师，我想要提醒大众其中危险。恶魔喜欢潜伏，恶魔不希望我们知道他们在做什么，因为当我们毫无察觉时，恶魔会更强大。」

罗塞蒂接著说：「恶魔可以侵入你们的脑海，操纵世上一些事物，让我们作恶，我个人相信，可能有很多飞碟目击事件事实上是恶魔所为。」

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除了拔除罗塞蒂的驱魔师职务，麦克尔罗伊也将与罗塞蒂领导的华盛顿非牟利组织圣迈克尔灵性复兴中心断绝关系。麦克尔罗伊在声明中指出，罗塞蒂将飞碟与恶魔做出连结的言论，以及该中心近期对社群媒体的使用，严重破坏了教会关于魔鬼、恶魔和驱魔的非常精确的教义。

罗塞蒂则发声明道歉，表示「为未能忠实遵循教会训导的方式请求宽恕，尤其是在之前提到的关于『外星人和魔鬼』的影片。」

他说：「我相信服从教会至关重要，我将继续努力，使我所做的一切以及中心的一切运作都符合教会的教导。」