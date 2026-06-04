无品游客｜短裙女硬骑奈良鹿打卡 义工揭该鹿曾遇车祸骨折轰「虐待」

近日网上疯传一段「短裙女硬坐奈良鹿」的影片，内容是一名身穿白色短洋装的女子坐上鹿背拍照，引发日本网友高度关注。协助照顾奈良鹿的义工表示，影片中的鹿因车祸导致前腿骨折，行动不便，女子的行为涉及虐待，不可原谅。

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影片中，涉事长发女子身穿白色洋装吊带短裙和高跟鞋，试图坐在鹿背上拍照。该鹿试图避开，但女子追着鹿转了一圈尝试第二次坐上，屁股还颤了几下，鹿儿忍无可忍，甩头将女子顶开，她才笑着退到一旁，旁边的男伴则全程拿著手机拍摄。

协助照顾奈良鹿的义工「奈良の鹿角Tashi」也看到影片后，他在X上发文表示，片中的鹿因车祸导致前腿骨折，行动不便，他做义工时也照顾过这只鹿。这名义工直斥女子的行为对一只前腿弯曲仍努力求生的动物来说极为不妥，就是虐待行为，不可原谅。

该篇贴文公开后，获2万多人按赞、逾61.8万次浏览，不少日本网友也留言表示无法接受：「奈良鹿可是神的使者，不是游乐设施或交通工具，这对男女的行为太过分了」、「这不仅是骑乘受伤的鹿的问题，牠们是神使，这样的行为相当于是在亵渎神灵」、「都有影片为证了，难道不应该逮捕他们吗？」