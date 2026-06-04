加州银行挟持事件落幕 退伍兵遭FBI击毙10人质无受伤

美国加州贝克斯菲尔德市（Bakersfield）日前发生一宗惊险的挟持人质事件。一名报称带有爆炸装置的41岁男子，闯入当地一幢设有银行及学区办公室的大楼内挟持10名职员，与执法人员展开长达15小时的对峙。联邦调查局（FBI）特种部队于当地时间周三（3日）凌晨采取攻坚行动，将疑犯当场击毙，所有人质均安全获救，无人受伤。

综合外媒报道，事发于当地时间周二（2日）下午约1时，疑犯闯入市中心大通银行（Chase Bank）大楼二楼，将自己与10名人质反锁在房内。被挟持的10人均为克恩县教育局（Kern County Superintendent of Schools）的职员。疑犯向警方声称自己身上绑有炸弹，更威胁已将爆炸物绑在部分人质身上。警方接报后迅速封锁现场，疏散周边建筑物，并派出谈判专家与疑犯交涉。据悉，期间有5名人质遭到捆绑。

加州银行人质事件落幕，挟持10人退伍军人遭FBI击毙。 美联社

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经过数小时交涉，疑犯先后于当日下午4时及晚上约8时半释放两名人质，当中包括一名急需药物治疗的糖尿病患者。惟谈判随后陷入僵局，疑犯拒绝释放更多人质。FBI于晚上约9时全面接管现场指挥权，并调派逾百名特工，当中包括精锐的人质救援队及多地特种武器和战术部队（SWAT）到场增援。

至周三（3日）凌晨约4时20分，FBI战术小组攻入建筑物内，将疑犯当场击毙，成功救出其余8名人质。警方证实，10名人质均未受到身体伤害，当局已安排专家跟进他们的心理状况。执法人员事后化验疑犯声称的爆炸装置，初步认定不构成实际威胁。

当局确认，被击毙的疑犯为41岁男子瑟尔斯-哈里斯（Anthony Scott Searles-Harris）。调查显示，他曾于陆军短暂服役，后因擅离职守遭不名誉退伍。此外，他属登记在案的性罪犯，曾于2014年因涉及儿童性侵案被定罪，至2018年获释出狱。

警方透露，疑犯落手并非针对学区办公室员工，其作案动机或源于对过往刑事案件的处理及判决感到极度不满，并曾在谈判期间要求查阅相关法院卷宗。此外，FBI官员指出，疑犯作案时曾特意询问联邦调查局是否已介入，不排除其意在引起联邦当局关注以博取「恶名」。目前案件仍在进一步调查中。

