联合国大会选出安理会五个新非常任理事国 吉尔吉斯首当选

联合国大会于当地时间周三（3日）进行联合国安全理事会改选投票，选出五个新的非常任理事国。奥地利、吉尔吉斯、葡萄牙、特立尼达和多巴哥以及津巴布韦成功当选，将于明年（2027年）1月1日起接替丹麦、希腊、巴基斯坦、巴拿马及索马里，任期为两年。

安理会非常任理事国由联合国大会以不记名方式投票产生，候选国必须获得总投票数至少三分之二的赞成票方可当选。在首轮投票中，奥地利、葡萄牙、特立尼达和多巴哥及津巴布韦均顺利获得足够票数过关；德国则在首轮投票中落选。

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至于最后一个席位则竞争较为激烈，吉尔吉斯与菲律宾经历多轮角逐后，吉尔吉斯最终在第三轮投票中击败菲律宾，首次当选成为非常任理事国，亦是今次选举中最后一个确认当选的国家。

联合国安理会共有15个成员国，其中中国、俄罗斯、美国、法国及英国为拥有否决权的常任理事国。其余10个非常任理事国席位则按地区分配，包括非洲地区3个、亚太地区2个、拉丁美洲和加勒比地区2个、西欧及其他地区2个，以及东欧地区1个。非常任理事国每年会经由选举更换其中5个，且规定不能连选连任。