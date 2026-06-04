南韩地方选举执政党全国报捷 惟恐失落首尔兼爆选票短缺争议

南韩于昨日（3日）举行地方选举。今日（4日）的初步点票结果显示，由总统李在明（Lee Jae Myung）领导的执政共同民主党取得压倒性胜利，在全国16个广域行政区首长选举中领先12地。然而，执政党在最具政治指标意义的首尔市长选战中失利，加上首尔部分票站爆发选票短缺争议，为执政党的胜利蒙上阴影。

路透社报道，根据南韩中央选举管理委员会（NEC）的统计，共同民主党在全国版图大有斩获，不但于多个地区领先，更成功攻陷传统保守派票仓釜山。是次选举被外界视为李在明执政首年的「期中考」，其亮眼成绩反映李在明在全国仍享有大幅支持。分析指，受惠于人工智能（AI）晶片热潮带动南韩出口强劲增长，以及伴随而来的股市上扬，均有助巩固选民对执政党的支持。

南韩地方选举执政党全国报捷。 路透社

吴世勋料险胜连任首尔市长

尽管执政党在全国取得广泛胜利，却未能拿下首都首尔。截至当地时间今日上午8时（香港时间上午7时），在野国民力量党（PPP）候选人、现任首尔市长吴世勋（Oh Se-hoon），预计将以极微小的差距，险胜共同民主党候选人郑愿伍（Chong Won-o），成功连任。

有政治分析家指出，首尔作为南韩最大城市及政治中心，其控制权具备庞大的政治影响力。执政党失落首尔，无疑是对李在明的一记象征性打击；即使执政党拿下大多数地方政府，失守首都恐将削弱其宣称拥有全国性民意授权的说服力，令李在明首年执政原本可望获得的全面肯定变得复杂。

韩国地方选举3日登场，3大电视台公布出口民调结果，在16个区域中，执政党共同民主党达11个区域占上风。 路透社

首尔票站选票不足惹舞弊质疑

此外，首尔多个票站在投票期间出现选票准备不足的突发情况，导致部分选民需排队等候数小时，甚至有人被迫放弃投票。事件引发民众抗议及对选举舞弊的质疑，在野国民力量党更一度要求停止点票并重新举行选举。对此，南韩中央选举管理委员会已公开致歉，并承诺展开调查，惟强调有关情况不足以构成延迟或重新选举的理由。目前部分地区的点票工作仍在持续进行中。