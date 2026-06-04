Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南韩地方选举执政党全国报捷 惟恐失落首尔兼爆选票短缺争议

即时国际
更新时间：09:12 2026-06-04 HKT
发布时间：09:11 2026-06-04 HKT

南韩于昨日（3日）举行地方选举。今日（4日）的初步点票结果显示，由总统李在明（Lee Jae Myung）领导的执政共同民主党取得压倒性胜利，在全国16个广域行政区首长选举中领先12地。然而，执政党在最具政治指标意义的首尔市长选战中失利，加上首尔部分票站爆发选票短缺争议，为执政党的胜利蒙上阴影。

路透社报道，根据南韩中央选举管理委员会（NEC）的统计，共同民主党在全国版图大有斩获，不但于多个地区领先，更成功攻陷传统保守派票仓釜山。是次选举被外界视为李在明执政首年的「期中考」，其亮眼成绩反映李在明在全国仍享有大幅支持。分析指，受惠于人工智能（AI）晶片热潮带动南韩出口强劲增长，以及伴随而来的股市上扬，均有助巩固选民对执政党的支持。

南韩地方选举执政党全国报捷。 路透社
南韩地方选举执政党全国报捷。 路透社

吴世勋料险胜连任首尔市长

尽管执政党在全国取得广泛胜利，却未能拿下首都首尔。截至当地时间今日上午8时（香港时间上午7时），在野国民力量党（PPP）候选人、现任首尔市长吴世勋（Oh Se-hoon），预计将以极微小的差距，险胜共同民主党候选人郑愿伍（Chong Won-o），成功连任。

有政治分析家指出，首尔作为南韩最大城市及政治中心，其控制权具备庞大的政治影响力。执政党失落首尔，无疑是对李在明的一记象征性打击；即使执政党拿下大多数地方政府，失守首都恐将削弱其宣称拥有全国性民意授权的说服力，令李在明首年执政原本可望获得的全面肯定变得复杂。

韩国地方选举3日登场，3大电视台公布出口民调结果，在16个区域中，执政党共同民主党达11个区域占上风。 路透社
韩国地方选举3日登场，3大电视台公布出口民调结果，在16个区域中，执政党共同民主党达11个区域占上风。 路透社

首尔票站选票不足惹舞弊质疑

此外，首尔多个票站在投票期间出现选票准备不足的突发情况，导致部分选民需排队等候数小时，甚至有人被迫放弃投票。事件引发民众抗议及对选举舞弊的质疑，在野国民力量党更一度要求停止点票并重新举行选举。对此，南韩中央选举管理委员会已公开致歉，并承诺展开调查，惟强调有关情况不足以构成延迟或重新选举的理由。目前部分地区的点票工作仍在持续进行中。

最Hit
Save Lily｜Danny父母凌晨离开入境处总部 曾男持烧味饭即席开餐 DNA报告或送瑞典证Lily关系
02:31
Save Lily｜Danny父母凌晨离开入境处总部 曾男持烧味饭即席开餐 DNA报告或送瑞典证Lily关系
突发
5分钟前
墙身发霉勿用漂白水抹？本地油漆品牌警告易招4大后果：求大家唔好再用！
墙身发霉勿用漂白水抹？本地油漆品牌警告易招4大后果：求大家唔好再用！
生活百科
17小时前
Save Lily︱Danny父母学历、家庭背景曝光 二人相识逾十载惟无结婚 男方声称持物理治疗师资格
Save Lily︱Danny父母学历、家庭背景曝光 二人相识逾十载惟无结婚 男方声称持物理治疗师资格
社会
14小时前
置业是不少人的毕生梦想。中新社
男子买34楼住宅13年未收楼 开发商：只准建32层
即时中国
20小时前
伍咏薇爆杨思琦遭欺凌掀热话 陈年访问再疯传 伍姑娘对一人恨之入骨：痛哭呀，惊到唔想返工
伍咏薇爆杨思琦遭欺凌掀热话 陈年访问再疯传 伍姑娘对一人恨之入骨：痛哭呀，惊到唔想返工
影视圈
11小时前
何鸿燊四房成员齐集何猷君世纪婚礼 四太梁安琪母亲罕露面 超欣性感现身 超盈女儿拍掌猷亨献唱
何鸿燊四房成员齐集何猷君世纪婚礼 四太梁安琪母亲罕露面 超欣性感现身 超盈女儿拍掌猷亨献唱
影视圈
15小时前
慈云山兄弟为执房问题起争执 兄危站簷篷2小时后堕楼亡｜珍惜生命
突发
12小时前
东张西望｜「HPV男女」避入健身中心 涉事分店突然做深层清洁？ 「播毒」事件引全城讨论
东张西望｜「HPV男女」避入健身中心 涉事分店突然做深层清洁？ 「播毒」事件引全城讨论
影视圈
13小时前
英国盼「邀请制签证」挽富豪避走潮 准3年闪批永居 留意资金规范禁炒楼 业界料叫好不叫座
英国盼「邀请制签证」挽富豪避走潮 准3年闪批永居 留意资金规范禁炒楼 业界料叫好不叫座
投资理财
3小时前
星岛申诉王｜缺席谢师宴都要夹$200？ 中六学生斥责不合理：强制好霸道
星岛申诉王｜中六生斥缺席谢师宴都要夹$200 教职员否认食霸王餐：我们会出钱买礼物
申诉热话
15小时前