美拟对60经济体 加征10%或12.5%关税

美国特朗普政府试图重建遭最高法院推翻的全面关税壁垒，周二以强逼劳动为由，援引301条款，提议对60个经济体的进口商品加征10%或12.5%关税。加拿大、欧盟、英国、台湾等经济体适用10%税率。中国、印度、日本、南韩等国适用12.5%关税。美国现时对大多数贸易伙伴征收的10%全球关税，将于7月24日到期，预期这两项关税不会叠加。北京否认存在所谓「强逼劳动」，称一贯反对各种形式的单边关税措施。

美国贸易代表办公室（USTR）称，10%关税税率将适用于14个经济体，包括加拿大、墨西哥、欧盟、英国、印尼、柬埔寨、孟加拉、巴基斯坦、马来西亚、台湾等。这些经济体禁止强逼劳动产品进口，或已承诺采取相关措施。但先前的一项调查发现，它们在阻止强逼劳动产品进口方面还做得不够。而「未能实施并有效执行」这类措施的经济体，则适用12.5%税率，包括中国、印度、日本、南韩、越南、澳洲、新西兰、巴西、瑞士、尼日利亚等46个经济体。

这次建议的新关税，是依据1974年「贸易法」第301条款调查的结果。该条款允许美国以涉嫌存在不公平做法为由征收关税。新关税不会立即生效，实施前仍须经过公开意见征询及审查。

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加墨欧盟加10% 中日12.5%

美国贸易代表格里尔在声明中说：「我们最重要的贸易伙伴迟迟未解决强逼劳动生产产品进口的问题。这导致美国劳工在全球竞争时，处于不公平的竞争环境。」部分产品将完全免于新关税，包括牛肉、番茄、香蕉、咖啡、橙汁等食品；已适用其他关税措施的金属产品也被排除在外，部分燃料与化学品同样不受影响。

美国最高法院2月推翻特朗普的「对等关税」，美政府改采「1974年贸易法」第122条暂时对全球统一征收10%关税，且叠加既有「最惠国待遇」关税税率，最长为期150天至7月24日止。各界预期现行122条款关税届满后将归零，因此不会出现122与301条款叠加课税。

华：反对单边措施

针对强逼劳动的调查只是特朗普政府重启关税政策的一部分。美国政府还根据1974年「贸易法」第301条款，针对16个贸易伙伴的过剩制造产能问题展开另一系列调查。专家指美政府正通过一项又一项的调查来重建关税壁垒。

中国外交部发言人毛宁回应，中方一贯反对各种形式单边关税措施。关税战、贸易战不符任何一方利益，经贸问题应在平等、尊重、互惠基础上通过对话协商解决。中国不存在所谓「强逼劳动」，我们反对以此为借口搞政治操弄。

