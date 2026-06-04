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伊朗局势｜特朗普承认曾骂内塔尼亚胡「疯了」　不满以对黎巴嫩持续开战

即时国际
更新时间：03:09 2026-06-04 HKT
发布时间：03:09 2026-06-04 HKT

美国总统特朗普（Donald Trump）确认，曾在一次有关黎巴嫩战事的电话通话中，形容以色列总理内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）「疯了」。当时美方正尝试就伊朗局势斡旋停火，避免冲突进一步升级。

特朗普在周三播出的访问中，被问到是否曾按《Axios》报道所指，向内塔尼亚胡爆粗并指对方「疯了」，又批评其忘恩负义。他回应说：「有，我是这样说的。我不会说自己当时很愤怒，只是对他一直在黎巴嫩问题上持续开战感到有点烦躁。」不过，特朗普又强调，自己与内塔尼亚胡关系良好，双方一向合作无间。他其后补充说，自己曾在电话中向内塔尼亚胡表明，必须停止有关行动。

美媒《Axios》引述一名美国官员报道，特朗普周一致电内塔尼亚胡时曾直斥对方「疯了」，并说如果没有自己，对方早已身在监狱，又指自己正在「拯救他」，更称「现在人人都讨厌你，大家都因为这件事讨厌以色列」。

内塔尼亚胡称，与特朗普的关系未变。路透社
内塔尼亚胡称，与特朗普的关系未变。路透社

内塔尼亚胡周三接受CNBC访问时，对电话内容未有透露详情，但表示自己与特朗普的关系未变。他说，两人有共同的目标，就像最好的家庭一样，双方会有一些策略上的分歧，但总能找到解决方法。

伊朗方面则表示，除非停火协议同时涵盖黎巴嫩，否则不会与美方达成结束战事的协议。以色列其后在美方斡旋下，停止攻击由真主党控制的贝鲁特南部郊区，但冲突并未完全平息。黎巴嫩安全消息人士指，以军无人机周三在南黎巴嫩造成至少6人死亡，另有一架飞行器在贝鲁特以南地区被拦截。

特朗普其后亦再次为自己决定对伊朗动武辩护，称若非他出手，伊朗早已取得核武，以色列更会首当其冲。他又重申，自己早前退出2015年伊核协议是正确决定，因为该协议未能有效阻止伊朗发展核能力。

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