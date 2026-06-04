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英国皇家海军直升机训练期间坠毁　3名机组人员殉职

即时国际
更新时间：00:05 2026-06-04 HKT
发布时间：00:05 2026-06-04 HKT

英国国防部周三（3日）证实，一架英国皇家海军直升机凌晨在英格兰西南部德文郡（Devon）执行训练任务期间坠毁，造成3名机组人员死亡。当局已就事故展开调查。

皇家海军发言人表示，事发于当地时间凌晨4时前，一架参与训练演习的直升机在德文郡索顿（Sourton）附近坠毁。军方对3名海军人员殉职深表哀痛，并向死者家属及亲友致以慰问。

皇家海军司令詹金斯（Gwyn Jenkins）表示，涉事机型为Merlin Mk4直升机，事故消息对海军成员造成巨大打击，并向受此悲剧影响的家人、朋友和亲人致以最深切的慰问。他感谢警方及搜救队伍迅速到场协助，并已展开详细调查。

英国皇家海军直升机训练期间坠毁　3名机组人员殉职。路透社
英国皇家海军直升机训练期间坠毁　3名机组人员殉职。路透社

当地警方表示，紧急救援人员在德文郡奥克汉普顿（Okehampton）附近的索顿丘陵（Sourton Down）事故现场工作，多条道路一度封闭。涉事地点邻近军方训练设施奥克汉普顿战斗营（Okehampton Battle Camp），该区长期用作Merlin直升机机组训练用途。

英国首相施纪贤（Keir Starmer）形容事件「极其悲痛」，向死者家属致哀；国防大臣希利（John Healey）则表示，3名殉职海军人员一直以卓越表现服务国家，将令人深切怀念。据报英王查理斯三世已知悉事故，并将私下向死者家属致函慰问。

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