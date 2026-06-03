柬埔寨男野外湖泊游泳后尿血 膀胱拉出活水蛭

柬埔寨一名年约30岁的男子，日前在天然湖泊中游泳后，突然感到排尿疼痛、排尿困难，甚至出现血尿症状，他前往金边「德崇和平医院」求诊，医生竟在他的膀胱内发现一条活体水蛭。

院方随后安排内窥镜手术，成功将异物取出。患者术后状况良好。院方表示，此类病例相当少见，提醒民众戏水时应提高警觉。

类似事件在东南亚并不罕见。马来西亚吉兰丹一名母亲 ，在2025年12月发现1岁女儿自从水灾发生后，下体就频繁流血，常常需要更换尿布，到诊所照X光才发现女儿体内有一只水蛭，可能是水灾期间在淹水区玩耍而受到侵入。

2025年4月，越南也有一名女性鼻孔持续多日出血。医生检查鼻腔发现有异物不断蠕动，经手术取出一条体型肥大、长度超过6厘米的活体水蛭，有可能是她在溪边钓鱼时，遭水蛭悄悄钻入鼻腔而没有发现。

医生指出，这条水蛭长期在患者鼻腔内吸血成长，已造成鼻黏膜严重肿胀、溃疡并引发感染，推测女子在溪边活动时没有做好防护，才会让水蛭有机可乘。