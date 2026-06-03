俄乌战争｜乌无人机跨境突袭圣彼得堡 击中石油码头

乌克兰总统泽连斯基3日发文表示，乌克兰特种作战部队、国家安全局、无人系统部队等单位联手展开长程打击行动，对俄罗斯重要设施造成打击，包括距离乌克兰边境约1100公里的圣彼得堡石油码头。



综合外媒报道，俄罗斯圣彼得堡石油码头3日凌晨遭遇无人机袭击，冒出大量黑烟。泽连斯基称，乌方还打击了克隆斯塔特基地（Kronstadt base）的军事目标，以及距离前线约600公里的坦波夫（Tambov）一处俄罗斯军工厂。

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圣彼得堡石油码头黑烟飘扬。 美联社

针对乌军的攻击行动，俄罗斯列宁格勒州州长德罗兹登科（Alexander Drozdenko）表示，俄方3日在列宁格勒州击落50架无人机，并持续抵御疑似来自乌克兰的攻击。由于发生袭击事件，圣彼得堡普尔科沃机场（Pulkovo Airport）航班受到影响，近30架航班延误超过2小时，另有9架班机转降其他机场。

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圣彼得堡石油码头黑烟飘扬。 美联社

乌克兰这波攻击正值有「俄版达沃斯」之称的圣彼得堡年度经济论坛登场前夕，这是俄罗斯2022年全面入侵乌克兰以来第5度举行投资论坛。圣彼得堡是仅次于莫斯科的俄罗斯第二大城市，也是总统普京的家乡。

莫斯科市长索比亚宁（Sergei Sobyanin）也说，至少有20架飞往莫斯科的无人机在夜间遭击落。坦波夫州（Tambov）州长则确认米丘林斯克市（Michurinsk）一间工业设施的附属建筑遭到破坏。