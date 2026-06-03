印度民宿大火21死多为非洲人 疑多项违规警朝过失杀人调查

印度首都圈德里南区一家小型旅馆3日上午发生大火，至少已21人死亡，据报多为非洲人；40多人获救，不少人慌忙中跳楼逃生。这是印度首都圈近年最严重的火灾之一。警方指失火原因有待调查，但现场已发现3大问题，其中包括牌照只准设6间房，实际上却有25间房。

综合外媒报道，出事的Flourish Stay早餐民宿（B&B），位于首都圈德里马尔维亚纳加尔区（Malviya Nagar），该区人口密集，居民以学生和年轻白领阶级为主，民宿位于一条狭窄巷弄内。

消防队在当地时间上午8时48分接报，迅速派出8辆消防车到场。熊熊火势蔓延全栋，浓烟不断窜出，外墙烧得焦黑。目击者影片显示，有住客冒险攀附在窗口求救，呼救声此起彼落，至少2名女子跳楼逃生，所幸落在居民在民宿门口铺设的床垫上。

住客多为就医外国人

消防员陆续救出40多人，分别送往附近两间医院救治，分别为麦克斯医院（Max Hospital）与全印度医学研究所（AIIMS）创伤中心。AIIMS证实收治13人，其中3人因火灾、从高处坠落而身受重伤。麦克斯医院称收治39人，其中18人到院时已死亡，15人进入加护病房，包括8名仰赖呼吸器维命的重伤者，5名轻伤者经治疗已出院。

附近居民也加入救人行列，获救的住客不少是外国公民。新德里电视台称，由于印度知名的大型医疗机构麦克斯医院就在附近，民宿住客多半是到该院求诊的外国人与陪病家属。

最初参与救援的居民向印度亚洲国际新闻社（ANI）表示，现场是一栋4层楼建筑，火舌从1楼、2楼开始冒出，高层人员因而受困，「这里有一家商店是卖床垫的……我们把床垫搬到现场铺在路上，帮助那些从楼上跳下来的人」。

火势迅速扑灭，起火原因尚待查明，目击者推测可能是电线走火。地方官员初步认为可能涉及1楼餐厅。印度总理莫迪宣布向每名罹难者的家属提供赔偿金印度卢比20万元（约1.64万港元）、伤者每人5万元（约4100元）。

一场火揭发3大问题

火场1楼餐厅的厨师接受新德里电视台访问时表示，今天上午8点左右，他才刚启动电炉就突然冒出熊熊大火，火势蔓延迅速，他立刻通知助理店内失火，「我到了屋外一看，整栋旅馆都著火了」。

印度火灾频繁，建商、居民经常无视建筑法规与安全规范。印度民宿政策规定，注册在案的民宿，最多只能开设8间客房、床位数上限16张，失火的民宿经营执照更限6间客房，现场有却多达25间，而且有的房间位在地下室，全栋建物仅有1处出入口。还有消息传出地下室从外面上锁，当局正在确认是否属实。

印度警方初步表示，将朝过失杀人罪方向调查民宿业主。有传这家民宿并未持有强制性质的消防安全许可证。