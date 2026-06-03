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伊朗局势｜美军F-15E飞行员命超硬！ 5周内2度被击落大难不死

即时国际
更新时间：17:25 2026-06-03 HKT
发布时间：17:25 2026-06-03 HKT

美国空军一位F-15E战机飞行员参与伊朗战争，不到5周内被两次击落，却两次都靠弹射逃生保命。美国军方官员说，这名飞行员「几乎可以确定」是自越战以来，美国空军固定翼飞行员在同一场冲突中，两度遭击落的首例。

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这位未公开姓名的飞行员，厄运从3月2日在科威特发生的友军误击事件开始。当天科威特国防部队意外向3架F-15E战机开火，6名飞行员被迫弹射逃生，安全着陆。

美军中央司令部当时说，这是一宗「明显的友军误击事件」，当时科威特部队正在回应伊朗的导弹、无人机与战机攻击。科威特后来坦承，要对击落事件负责，而双方都展开了调查。

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经历那次事件后，这些飞行员4周后便重返驾驶舱，执行轰炸德黑兰的任务，当时美国防长赫格塞斯还公开赞扬这些飞行员的英勇行为。

但就在任务结束几天后，其中一名飞行员再度遭遇厄运，一架F-15E战机在伊朗上空被击中，两名飞行员被迫在敌境跳伞逃生。

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这位接连被击中两次的飞行员4月3日迅速获救，但武器系统官员因受伤，加上伊朗悬赏他的人头，只得躲藏起来。这名空军上校隔天在萨格洛斯山（Zagros Mountain）一处藏身地被美军特战队寻获并救出。而这次的击落事件，成为美国在伊朗冲突中最重要的战损之一，引发涉及数十架军机，还有数百计人员深入伊朗境内，从事大规模救援行动。

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