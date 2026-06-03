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新版英镑大变身︱邱吉尔或变青蛙? 在野党批忘记历史

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更新时间：13:50 2026-06-03 HKT
发布时间：13:50 2026-06-03 HKT

由6月3日起，英伦银行将给予公众一个月的时间，就哪种动物应成为新版英镑纸币上的图案投票。是次决定将影响新版的5、10、20及50英镑纸币图案。不过，英国保守党、自由民主党等反对党均认为，此举将令重要的历史人物逐渐淡出公众视野。

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君主肖像会保留

目前英镑纸币上的肖像包括二战领袖邱吉尔（Winston Churchill）、小说家珍．奥斯汀（Jane Austen）及数学家图灵（Alan Turing）等人。而英国新一版纸币的设计正考虑采用狐狸、鲨鱼、海鹦等18种野生动物图案，以取代现有钞票上的历史人物。据了解，目前5英镑纸币上是邱吉尔的肖像，而将取代他的动物图案，有可能是青蛙。

邱吉尔或成青蛙。法新社
邱吉尔或成青蛙。法新社

经去年咨询和敲定主题后，英伦银行与野生动物专家先挑选出18种动物，之后再交由公众投票，选出新版英镑的设计。

不过，并非所有人都支持这项安排。包括保守党、英国改革党（Reform UK）及自由民主党（Liberal Democrats）在内的多个反对党领袖均认为，此举令到重要的历史人物逐渐淡出公众视野。

英格兰银行就表示，英国纸币自1960年起便印有在位君主的肖像，未来亦会继续保留君主肖像。

预计今年年底前，相关部门将公布最终有哪些动物登上新版英镑纸币的图案。

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