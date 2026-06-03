白宫记协晚宴枪击︱7月24日重办 特朗普：不能让疯子改变我们生活

4月底举行的白宫记者协会晚宴因发生枪击事件而中断。不过，白宫记协在6月2日就宣布，将于7月24日再度举办晚宴。美国总统特朗普（Donald Trump）发文回应，他将应邀出席，并透露晚宴地点是华府华尔道夫大饭店（Waldorf Astoria）。

特朗普：会出席并致词

白宫记者协会在今年4月25日举行年度晚宴，亦是特朗普首次以总统身份出席该活动。不料，晚宴期间发生枪击事件，特朗普等人需紧急撤离华盛顿希尔顿酒店，活动亦因而中断。特朗普当时表示，晚宴将于30天内择期重新举行。

然而，事发至今已超过一个月，白宫记协在6月2日宣布，将于7月24日再度举办晚宴，相关详情将于稍后公布。

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特朗普随后也在自家社交平台「真实社群」（Truth Social）发文写道，「绝不能让疯子改变我们的生活方式，甚至左右我们的行程安排。」，他将受邀出席晚宴并致词。

特朗普还说，晚宴将在华府宾夕法尼亚大道（Pennsylvania Avenue）上的华尔道夫大饭店举行，「一栋由我建造的大楼和宴会厅」。

尽管特朗普曾历经数起暗杀未遂事件，但他日前表示，自己无意因此减少公开露面行程。在白宫记协晚宴枪击事件发生不到一个月，5月23日又有一名枪手在白宫外与特勤局人员驳火后中枪倒地。事发之际，特朗普人在白宫官邸处理公务。

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