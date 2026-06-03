泰国前总理他信︱司法部长：泰王颁特赦令 一并解除剩余刑期
更新时间：11:19 2026-06-03 HKT
发布时间：11:19 2026-06-03 HKT
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泰国司法部长鲁塔蓬今日（6月3日）表示，根据泰王玛哈．哇集拉隆功昨日（6月2日）颁布的特赦令，前总理他信（Thaksin Shinawatra）符合特赦条件，将获赦免，余下刑期亦一并完全解除。
曾长期流亡海外
现年76岁的他信自2001年起担任泰国总理，2006年因军事政变下台，其后长期流亡海外。2023年8月，他信结束流亡返泰，被捕入狱，不久后因健康理由转送警察总医院，在院治疗近180天后获释。
2025年1月，一名前民主党议员向法院提出控告，要求调查他信在医院服刑是否合法，推动案件重回司法审查。同年9月，泰国最高法院就他信住院期间涉嫌规避服刑一案作出裁决，判令他信须重新服刑1年。
今年5月11日，他信获准假释出狱。按原定安排，假释出狱后他须接受为期4个月的假释监管，直至刑期届满。
他信所属的西那瓦家族（Shinawatra family），是泰国当代最具权势、财富及争议的政治家族，堪称「一门四总理」，即在二十多年内先后诞生了四位泰国总理。过去二十多年来，该家族凭借庞大的华商资本、深厚的草根支持，以及成功的民生政策，成功打破了泰国传统的政治格局。
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