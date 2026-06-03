18岁少年遭捅失救死︱英警误信刀手执法片曝光 引千人上街爆冲突︱有片
更新时间：10:52 2026-06-03 HKT
发布时间：10:52 2026-06-03 HKT
发布时间：10:52 2026-06-03 HKT
近日，英国一名23岁的锡克教因去年12月捅杀一名18学生，被判处21年监禁。而与案件相关的警员随身摄录机（Bodycam）画面曝光后，更引发社会强烈反弹，数千民众上街抗议，与警方爆发激烈冲突。
英国警方遭多方质疑
事发于2025年12月3日，18岁学生亨利．诺瓦克（Henry Nowak）与足球队友聚会后，遭23岁男子维克伦．迪格瓦（Vickrum Digwa）以一把长达21厘米的刀刺伤。警员到场后，凶徒谎称自己才是受害者，并反指诺瓦克对其作出种族歧视。
根据近日公开的随身摄录机画面，涉事警员不仅未有及时施救，反而将重伤的诺瓦克双手反铐，无视他痛苦哀求「我不能呼吸」，更冷言「我不觉得你有被刺伤」，导致受害者其后昏迷不治。
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画面曝光后，数千名示威者于6月2日聚集在南安普敦街头，痛斥警方「双重标准」，抗议随后演变成暴力冲突，示威者向警员投掷砖块、罐头及燃烧的垃圾桶。英国首相施纪贤（Keir Starmer）形容画面「令人心碎」，并支持独立警察行为办公室（IOPC）展开调查，承认警方确实有严肃问题需要交代。
此案亦引发政治风暴，极右翼领袖法拉奇（Nigel Farage）及马斯克（Elon Musk）均发声，质疑英国警方在处理不同族裔案件时存在偏见，甚至出现「二等公民」待遇。
马斯克更在社交平台X上表示，愿意资助针对警方处理失当的私人起诉。尽管凶徒家属已向受害者家属致歉，并表示事件令锡克教社群蒙羞，但这宗涉及种族与执法争议的悲剧，已令英国社会陷入严重对立与动荡。
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