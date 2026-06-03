英媒：美考虑在欧扩核部署 波罗的海恐成「新火药桶」

英国《金融时报》报道，美国正讨论是否在更多北约的欧洲成员国部署核武（具备核打击能力的军机），借以安抚盟邦，确保即便缩减常规军事支援也不会削弱安全保证。

部署不再限于6个盟国

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特朗普政府近期决定取消原定部署至欧洲的一些重要武器系统，并宣布撤走部分驻欧美军，以便将更多军事资产转移至亚洲等地区，令部分盟国担心欧洲防御体系恐出现缺口。3位知情人士透露，美国官员近日表明，愿考虑扩大核打击作战飞机的部署范围，不再局限于目前的6个盟国（比利时、德国、意大利、荷兰、英国、土耳其）。包括波兰及部分波罗的海国家，都有意愿成为新增部署核作战军机的候选地点。

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