日本熊出没｜福岛秋田同日爆熊袭酿一死四伤 追咬男子惊悚画面曝光

日本近期多地频频惊现野熊踪影，部分野熊甚至闯入山区及民宅对民众展开疯狂袭击，酿成严重伤亡。在周二（2日）早上，福岛县及秋田县同日爆发多宗惊悚的野熊袭击事件。其中福岛市一间工厂及附近住宅区惊现野熊肆虐，导致4人被咬伤送院，邻近中小学须紧急停课；而秋田市同日更惊揭一宗命案，一名独居老妇在山区割草时怀疑惨遭野熊袭击撕咬致死，令当地人人自危。

福岛野熊闯工厂住宅区连环狂咬四人 天眼直击与熊肉搏

综合日本放送协会（NHK）及《读卖新闻》报导，周二早上约6时半，福岛市笹木野地区一间铸造公司的工厂员工惊慌报案，指有同事在厂内被野熊咬伤。警方初步调查显示，该只野熊极其凶残，先在工厂内挥爪袭击2人，随后又游荡至附近的住宅区，以及一间电子仪器制造贩卖公司，再度发狂攻击另外2人。事件中共有4名男女受伤送院，幸送院时均保持清醒。

铸造工厂的闭路电视更惊险拍下野熊「行凶」的震撼过程。画面显示，当时一名20多岁男员工正准备下班，当走到厂房出口时突然惊见黑影，一只野熊已迎面扑上。男员工吓得慌忙后退，野熊则穷追不舍紧追他兜圈，最后更从后猛烈扑上，死死抓著员工的腰部不放。男员工当场站不稳重摔地上，野熊随后才松口朝另一座建筑物跑去，导致该名员工腰侧受重伤。

未几，野熊又在厂区内到处乱窜，并恶狼般袭击另一名60多岁男员工，导致其背部重创。厂房入口处的自动门玻璃亦被撞至完全碎裂、零件脱落，足见野熊撞击力道之猛烈。

两中小学紧急停课 涉事野熊仍在逃

警方表示，该只伤人的野熊估计目前仍隐匿在当地的电子仪器公司用地范围内，暂时仍未被捕获，当局已在现场持续高度戒备，并强烈呼吁市民切勿接近现场。由于事发位置邻近JR奥羽本线笹木野站，属于当地多多数公司与住宅聚集的繁华地区，得知有野熊出没伤人后，附近的两间中学和小学大感震惊，为保学生安全已立即宣布紧急停课。事实上，自上周起截至周一晚，该区已接获多次目击熊踪的报告。

秋田七旬独居老妇山区割草 惨遭熊袭噬毙

同日，秋田市亦惊传野熊咬死人的惨剧。早上7时20分左右，秋田市河边和田地区有民众报案，指其一名73岁的女性邻居可能遇熊袭。警员接报赶抵现场搜救，最终在老妇住家附近的山林里赫然发现其遗体。

警方透露，死者生前独居，事发前正独自在山区割草，不料惨遭野熊突袭。居民随后在其住所附近发现了一把镰刀及一条沾有大片骇人血渍的毛巾。事发后，有村民目击一只长约1米的野熊在附近出没，当地猎人随即展开搜捕，并于上午9时40分左右成功猎杀了一只野熊。由于事发地点距离秋田市立河边小学以南仅约100米，惊动当地大批家长。警方目前正进一步调查老妇遇袭致死的详细经过。

正值繁殖期野熊活动频繁 专家吁锁好门窗

根据日本环境省数据统计，单是今年1月至4月，全日本遇熊袭受伤的个案已累计达8宗。

岩手大学野生动物管理学副教授山内贵义对此指出，目前正值野熊的繁殖季节，熊只的活动会较以往更为频繁，现时连盛冈市或仙台市等繁华市区也有熊只出没的报告。山内副教授特别警告，野熊有可能为了寻找隐蔽的藏身之处而冒险闯入民宅，因此强烈呼吁当地居民必须时刻将紧锁屋内门窗，严防野熊强行闯入酿成惨剧。