伊朗局势｜美国打击伊朗格什姆岛 伊报复轰炸美军科威特基地 中东多国机场停运

中东战火再起。当地时间6月3日凌晨，伊朗伊斯兰革命卫队与美国中央司令部接连发表声明，证实双方在霍尔木兹海峡及周边地区展开激烈的导弹与无人机对轰。美军率先对伊朗岛屿发动所谓的「自卫打击」，伊朗随即展开报复，狂轰美军第五舰队总部及多国美军基地。战火导致巴林、科威特及阿联酋的机场全面暂停营运。

美军炮轰油轮摧毁通信塔 声称「自卫打击」

冲突的导火线始于6月2日晚间的连环交火。伊朗伊斯兰革命卫队指出，美军炮弹首先击中了霍尔木兹海峡附近的一艘伊朗油轮，导致其机舱严重受损。随后，美军在新一轮侵略中，再度开火袭击了位于格什姆岛南部的一座伊朗革命卫队通信塔。

以色列「铁穹」反导系统发射的一枚拦截飞弹，在黎巴嫩南部上空解体。路透社

从纳巴蒂耶可以看到，以色列空袭黎巴嫩南部后，浓烟滚滚。路透社

美国中央司令部则给出截然不同的说法，声称美军在2日成功击退了伊朗发射的多枚弹道导弹及无人机。美军指责伊朗无人机企图攻击在该海域正当通行的民用船只，因此美军才针对伊朗在中东全境的袭击企图，对格什姆岛的一处伊朗军事地面控制站实施「自卫打击」，并强调美方人员在行动中并未受伤。

伊朗怒轰美以船只 两国基地「防空警报狂响」

面对美军的行动，伊朗革命卫队随即发动大限度的军事报复。为回应油轮遇袭，伊朗首先发射导弹，精准击中了属于美以、名为「帕纳亚」（PANAYA）的关联船只。

紧接著，伊朗革命卫队航空航天部队倾巢而出，动用大批导弹和无人机，向美国位于该地区邻国的空军基地，以及驻守巴林的美军第五舰队总部发动毁灭性打击。中东地区媒体报导指出，3日凌晨时分，科威特和巴林境内的美军基地遭到漫天导弹与无人机疯狂轰炸，两地防空警报连绵不断，响彻夜空。美军随即启动「爱国者」防空系统对来袭导弹展开极速拦截。沙特阿拉伯境内的美军基地同样拉响了防空警报，战况胶著。

美指拦截所有导弹 伊朗警告：侵略者基地将化为灰烬

美国中央司令部随后发表战报，声称伊朗向周边邻国发射的数枚弹道导弹均未能击中预定目标。其中两枚射向科威特的导弹在途中解体或未能飞抵目标，另有三枚射向巴林的导弹则被美国与巴林的防空部队当场击落拦截。美方重申，部队将保持最高度警惕，随时准备抵御伊朗在当前停火期间发动的无端侵略。

然而，伊朗反对派媒体「伊朗国际电视台」引述革命卫队的声明则展现了强硬姿态。伊朗宣称已对科威特的美军基地实施了「精准且集中的导弹打击」，并发出严厉警告，直言「打了就跑」的时代已经终结。革命卫队强调，任何哪怕只是触及伊朗边境与主权分毫的举动，都将遭到超越常规界限的毁灭性反击，警告压迫势力必须承担鲁莽的后果，伊朗武装力量将毫不犹豫地把该地区所有侵略者的基地及其利益化为灰烬。