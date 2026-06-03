巴西女上班踩中「夺命陷阱」 瞬间跌落深水渠险遭生葬

巴西发生一宗离奇「路面吃人」意外。一名女子在上班途中，因踩中一块怀疑被人动过手脚的松动坑渠盖，整个人瞬间笔直跌进深不见底的下水道内。更恐怖的是，当她坠入坑洞后，该块翻开的坑渠盖竟然在重力作用下再度翻转并「完美」合上，将她生生困在污水没胸的漆黑渠底。幸得目击的电单车司机及热心路人及时施援，合力抬起井盖将她救出，女子才得以大难不死。

惊悚天眼画面曝光：渠盖自动回位「生葬」事主

根据现场闭路电视流出的惊悚片段显示，现年31岁的职业厨师罗莎（Fabiana Rosa），事发时正一如往常般步行前往上班。当她行经涉事街道时，完全没有察觉脚下的坑渠盖已变成夺命陷阱。

就在罗莎举步踩中坑渠盖边缘的一刹那，整块井盖在毫无预警下突然如翻板般向上翻开，罗莎瞬间失去重心，整个人垂直跌入幽暗的洞穴之中。最让人不寒而栗的是，当罗莎完全坠入坑洞后，那块松动的坑渠盖随即在半空中翻转，旋即「啪」一声准确无误地盖回原位，令街道路面瞬间恢复原状，仿佛罗莎凭空消失了一般。

污水没胸与死神搏斗 幸获铁骑及路人合力救出

突如其来的变故令罗莎一度受困于不见天日的下水道中。幸好生死一瞬之间，当时刚巧有一名电单车司机驾驶经过现场，目击了这吓人一幕，立即上前协助抬起沉重的井盖，惊险地将罗莎从鬼门关前拉回来，并随即送院抢救。

罗莎经医院检查后，证实其额头、手臂、腿部、胸部及背部均受到不同程度的撞击伤及擦伤，目前仍在医院留医。她事后接受巴西新闻媒体《RJ1》访问时仍犹有余悸，面带恐惧地忆述当时的绝望惨况：「我当时真的以为自己要死在里面了！因为里面的水已经迅速淹到了我的胸口，而且那个坑洞非常深。」她指自己当时踩到边缘就整个人掉下去，过程中更被翻过来的渠盖狠狠重击额头。

警方揭内幕：两贼曾对井盖动手脚

这宗看似是不幸的意外，背后却怀疑牵涉人为罪案。当地警方在翻查事发前的监控录像时发现，在意外发生前不久，曾有两名形迹可疑的男子被监视器拍到在该处徘徊，并曾对涉事的坑渠盖动手脚。警方怀疑这两名男子企图偷走渠盖变卖，但在未能得手后便逃离现场，却导致渠盖严重松动移位，最终酿成这宗无辜市民险遭「生葬」的无妄之灾。警方目前正全力追缉该两名涉案男子。