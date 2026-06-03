游日注意｜蔷薇周三料袭关东  羽田机场逾280航班取消

今年第6号台风「蔷薇」正沿日本太平洋沿岸持续向东北移动，预料今日（3日）将靠近西日本至东日本一侧，并逐步接近关东及伊豆群岛。受台风及强烈暖湿气流双重夹击，日本全国大范围地区将迎来狂风暴雨，宫崎县更破天荒发布全国首个「4级泛滥危险警报」。恶劣天气导致日本海陆空交通陷入大瘫痪，其中原订今日在东京羽田机场起降的280多个航班，已悉数宣布停飞，东海道新干线亦可能于今日起暂停行驶。

宫崎县首发4级泛滥警报 数万户断电冲绳16伤

据日本气象厅资料显示，「蔷薇」昨日（2日）黄昏接近九州南部。受台风外围环流影响，九州及四国地区首当其冲降下豪雨，多条河川水位急剧暴涨。其中宫崎县广渡川水系的广渡川及酒谷川于昨日下午已达至泛滥危险水位。当局随即发布「4级泛滥危险警报」，这亦是日本自防灾气象资讯制度大幅改革后，全国首次发布该项警戒资讯，意味著危险地区的居民必须立即遵从指示撤离避难。

「蔷薇」日前掠过冲绳，导致市内一片疮痍。NHK画面截图

东京羽田机场280多个航班已宣布停飞。

台风同时为当地带来破坏性强风。气象厅警告，奄美、西日本及东日本的太平洋一侧将刮起猛烈强风，强劲风力足以令行驶中的货车及卡车当场翻侧。目前强风已在冲绳县造成至少16人受轻伤；此外，大风亦导致严重停电，鹿儿岛县有超过3万户家庭遭遇断电，宫崎县则有约870户受影响。

两日取消逾六百航班 新干线常规线局部停驶

受风暴严峻威胁，日本海陆空交通大受打击。航空交通方面，昨日（2日）全日已有超过330个主要集中在九州地区的航班取消，当中日本航空占170班，全日空占67班，所有往返鹿儿岛和宫崎机场的航班全数停飞。随着台风今日步步逼近关东，原订今日在东京羽田机场起降的280多个航班，亦已悉数宣布停飞，两日合计取消班次逾610班。

陆路交通同样受阻，东京都市圈的部份常规铁路路线目前已经暂停营运。铁路公司同时发出预警，指往返东京至新大阪的东海道新干线，可能从今日（3日）起采取预防性暂停行驶措施。气象厅呼吁全日本民众高度警惕可能引发的地质灾害、低洼地区浸水及海上巨浪，密切留意最新防灾资讯。