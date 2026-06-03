伊朗局势｜哈梅内伊国葬细节曝光 敲定三城举行料2000万人送别

伊朗前最高领袖哈梅内伊的国葬安排终于敲定。据伊朗官方媒体于6月2日报导，伊朗首都德黑兰市政府官员证实，已正式确定将在德黑兰、库姆（Qom）及马什哈德（Mashhad）三座主要城市，为此前遇袭身亡的最高领袖哈梅内伊举行隆重的国葬与告别仪式。相关部门预计，届时将有高达1,500万至2,000万人涌入首都参加送葬，规模空前。

二月遭美以空袭身亡 葬礼曾因人数过多无限期推迟

今年2月28日，美以两国对伊朗发动侵略战争的首日，哈梅内伊在空袭中不幸丧生，随后被伊朗官方尊称为「殉道伊玛目（Martyred Imam）」。当局原本曾宣布葬礼于3月举行，惟伊朗官员于3月初突然表示，由于预计参加送葬的群众人数极其庞大，在安全与秩序安排上存在巨大困难，因此将葬礼无限期推迟。直至今日，德黑兰文化与社会事务副市长穆罕默德·阿明·塔瓦科利扎德（Mohammad Amin Tavakolizadeh）才正式公布最终的殡葬细节。

伊朗前最高领袖哈梅内伊的国葬安排终于敲定。路透社

伊朗确定将在德黑兰、库姆及马什哈德三座主要城市，为哈梅内伊举行隆重的国葬与告别仪式。路透社

伊朗确定将在德黑兰、库姆及马什哈德三座主要城市，为哈梅内伊举行隆重的国葬与告别仪式。路透社

三日告别仪式马拉松式进行 德黑兰移灵游行历时廿四小时

塔瓦科利扎德表示，目前在国家机构与全国各大市政部门的参与下，前最高领袖的告别、葬礼及安葬仪式的重大筹备工作已进入最后对接阶段。根据计划，整场国葬活动将持续3天。

在首都德黑兰，当局规划了为期3天的告别仪式，以及一场预计历时至少24小时的马拉松式送葬移灵游行。目前德黑兰的仪式地点仍在作最后确认，预计将在德黑兰大清真寺（Grand Prayers Hall）与伊斯兰共和国创始人霍梅尼陵墓之间作出抉择。在首都的仪式结束后，哈梅内伊的遗体将会依序被移送至圣城库姆以及东北部重镇马什哈德，举行同等规格的悼念活动。

尊崇遗愿安葬马什哈德圣陵 料邻国大批朝圣者赴会

官员透露，根据哈梅内伊生前的遗愿及其亲属、相关部门的建议，其遗体最终将安葬于马什哈德的伊玛目礼萨圣陵（Imam Reza Shrine）。

由于马什哈德独特的地理位置与宗教地位，伊朗当局预计该市将会迎来海量前来吊唁的外国朝圣者，当中主要包括来自巴基斯坦、阿富汗、印度、孟加拉以及喀什米尔等邻近地区的穆斯林。为此，当地伊斯兰革命卫队（IRGC）与宗教组织已严阵以待，制定了最高级别的特别接待与安保部署，以确保葬礼顺利进行。虽然官员在讲话中未有透露确切的国葬日期，但有伊朗媒体引述消息指出，这场轰动中东的万人葬礼，极有可能在本月中旬正式登场。