白宫APP｜可传简讯给特朗普 一键拍马屁「史上最伟大的总统！」

美国特朗普政府近月推出的「白宫App」（The White House App）有新花样？联邦雇员的公务手机开始强制预装这款应用程式，内有可向总统特朗普传简讯的功能，预设填入「史上最伟大的总统」让民众一键拍马屁，引发网民批评。



美国新闻工作者亚伦·派纳斯（Aaron Parnas）获一名联邦政府人员提供截图，显示用户正在输入短信，收讯号码是「45470」（白宫及特朗普用于发送官方及政治动态讯息的专属简讯短码），短信内容预先载入「史上最伟大的总统！」

联邦雇员爆料白宫App的预载拍马屁讯息「史上最伟大的总统」。

帕纳斯在一段影片中补充道，联邦雇员的公务手机已开始强制预装这款应用程式，且不限于政治任命人员。帕纳斯称：「毫不夸张地说，从使用公务手机的清洁工到高级秘书，无一例外。我说的是秘书，比如卫生与公众服务部部长之类的。」

白宫应用程式今年3月推出。据《每日野兽》报道，特朗普政府上周突然强制要求所有政府公务手机必须安装。网民热议当局过度政治宣传。有人写道：「这又是特朗普自吹自擂的例子，因为没人其他人会这么做。」

白宫App被批评为宣传工具。

网民批特朗普自吹自擂

另一位用户也质疑自动发送给特朗普的赞扬讯息，写道：「需要这种持续不断的认可，完全听不进任何批评，这正常吗？这是美国总统应有的品质吗？」

有人讽刺说：「（最伟大的总统）是我见过最有趣的自动回复短信。」

还有人质疑，白宫App部分功能类似间谍软体。这款应用程式在资料共享政策和用户资讯外泄方面被指缺乏透明度。

前官员直指「宣传工具」

特朗普在3月发布这款应用程式时表示，它能让用户「近距离接触」「你们最喜欢的总统，唐纳德·J·特朗普，那就是我」。

白宫发言人威尔士表示：「白宫应用程式让所有美国人都能直接访问白宫直播、突发新闻提醒、新政策举措、社交媒体帖子等等。」

然而，曾在首席资讯长办公室工作的职业公务员内斯廷（David Nesting）告诉美媒「政府高管」说：「这只是确保所有联邦雇员都被迫看到他们向公众发布的同样的宣传。」