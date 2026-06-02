伊波拉恐慌｜肯亚民众抗议美国在军事基地设隔离中心 2人中枪亡

英国广播公司（BBC）获悉，美军在肯亚中部城镇纳纽基镇（Nanyuki）附近的莱基皮亚空军基地（Laikipia Airbase）建立伊波拉隔离中心，引发数百人抗议，2人中枪身亡。当地官员没有对此事发表评论；一名警察发言人告诉路透社（Reuters），不知道任何死亡个案。



据悉其中一名死者在基地附近示威活动区域遭枪击，被朋友送到镇上的医院后死亡。另一名受害者在被士兵送抵医院前已死亡。

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数百名示威者周一在纳纽基镇的街道上游行，封锁道路并焚烧轮胎，警察发射催泪瓦斯驱散人群。社区领袖瓦霍梅（Patrick Wahome）称，其中一名死者是在「结束生意准备回家」时遭到枪击的。

英国广播公司（BBC）报道，两具遗体存放在医院太平间，其中一个胸部中枪，另一个肩膀中枪。

周二早上，该镇气氛平静，街上有大批安保人员巡逻。

肯亚未有病例 民众忧带来疫情

肯亚迄今未有伊波拉病例，但美国计划在肯亚建立伊波拉治疗设施，引发了公众对跨境感染风险的担忧。该隔离中心有50张床位，将由美国医务人员营运，旨在治疗受到刚果民主共和国当前伊波拉疫情影响的美国公民。

有权利团体发起诉讼，指控设施对公共健康构成「严重且迫在眉睫的风险」。上周五，高等法院表示该中心应暂停开放，但肯亚总统鲁托（William Ruto）周一晚为该计划辩护，称肯亚已「部署了所有武器」来保护国家。他表示，这是美国与同肯亚「并肩走过 30、40 年的朋友们之间达成的协议」。

高等法院周二延长了暂停令，命令政府披露拟建伊波拉设施的细节。尽管有法院命令，基地现时有军用飞机起降，相信是在做准备工作。

肯亚的医生工会和政府监督机构反对该计划，称这这有可能使当地居民暴露于病毒之中。