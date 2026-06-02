AI抢饭碗？｜纽约联储银行：远程工作才是大学生失业关键

纽约联邦储备银行（Federal Reserve Bank of New York）周一发布的一项研究指出，近期大学毕业生失业率上升，比起大众广泛担忧的人工智能「AI抢饭碗」，自新冠疫情后流行的远程工作（Remote Work）模式，才是关键驱动因素。研究发现，企业因难以对远程工作的年轻员工进行培训和指导，而更不愿意雇用他们。

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新冠疫情后许多公司接受远程工作模式。 美联社

这项研究比较了可以远程完成的职业（例如软件开发），以及必须亲自到场的职业（如护理）。结果显示，从2017-2019年到2022-2024年，从事「可远程」工作的年轻大学毕业生，失业率上升了约1个百分点。但在相同领域中，年龄29岁及以上的年长员工失业率反而略有下降。

相比之下，在无法远程工作的职业中，年长和年轻大学毕业生之间的失业率差距很小。纽约联储银行表示，在没有大学学位的人群中也存在类似的模式。

远程培训与指导困难

由纽约联储研究经济学家伊曼纽尔（Natalia Emanuel）领导的这项研究得出结论，企业不愿雇用应届大学毕业生从事远程工作，因为如果他们不回办公室，令培训和指导变得更困难。研究作者计算得出，自疫情以来，远程工作对年轻大学毕业生失业率上升的「贡献」接近三分之二。

研究发布之际，正值人工智能在金融、法律、娱乐和媒体等多个白领工作领域取得进展，引发大学毕业生就「被AI抢饭碗」的广泛担忧。然而，这项研究指出，年轻大学毕业生就业状况恶化，早在ChatGPT等人工智能工具发展前已出现。作者们研究不同职业对AI的暴露程度，发现AI对年轻人失业的影响甚微。

就业情况未有AI已恶化

研究指出，29岁以下大学毕业生的失业率，从疫情前的平均水平上升了20%，2022-2025年间达到3.7%。去年22至27岁的大学毕业生的失业率更达到了5.8%，是自2012年以来（除疫情期间外）的最高水平。

一间财富500强科技公司的数据也印证了这一结论。当该公司办公室关闭、员工远程工作时，「公司雇用了更少经验不足的工人和更多经验丰富的工人，后者可能需要较少的指导就能很好地完成工作。」一旦办公室重新开放，公司又转回雇用更年轻的工人。但对于包含远程工作的团队，公司仍然偏爱经验更丰富的员工。