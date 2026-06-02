LaLa Land︱澳洲演奏会钢琴家临阵病退 21岁观众成救星

歌舞电影《星声梦里人》（La La Land）庆祝上映十周年，在澳洲悉尼举办音乐会中，原本负责的钢琴家因身体不适，必须中途临时退出。眼看音乐会面临腰斩，作曲家兼指挥家赫维茨大胆开咪询问：「现场有人会视奏吗？」没想到获得一名21岁大学生挺身而出，顺利完成了余下半场精彩表演，甚至包括一段独奏。

事件发生在悉尼首场演出，上半场正常演出。没想到键盘手非常不适，到了中场休息时已无法继续演奏。

赫维茨事后受访时说，起初先往乐团里找人，「 有没有既会弹琴又会弦乐的乐手？最好是视奏能力超强的那种？」可惜没有这样的人选。

他们 疯狂地打电话给当地联络人，但「救兵」赶来需要15到20分钟车程。于是他再想想有没有近一点的人选，然后就想到现场有2500人。

赫维茨非常紧张，在场一连问了几个问题，确保自荐者不是过度自信。21岁悉尼大学政治与国际研究专业的学生纳萨（ Sterling Nasa）就自动请缨。



懂弹钢琴和管风琴，并且是母校苏格兰学院（Scots College）风笛导师的纳萨表示，自己当时的确有点忐忑，最终还是鼓起勇气。纳萨表演全场震惊，甚至顺利完成一段技巧性极强的合成器独奏。

观众科温（Maddie Corwin）拍下纳萨表演的情境，上传到Instagram帐分享。她指出，纳萨在短短两三分钟的简短介绍后就被邀请加入演出，他的表现「非常沉稳」，而且「演奏得非常精彩」，现场能感受到每个人都在为他加油。