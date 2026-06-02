俄乌战争︱俄罗斯大规模轰炸乌克兰 基辅民众：如世界末日

乌克兰早前已接获欧美盟友情报，指俄罗斯将对该国发动大规模攻击。俄罗斯无人机及飞弹今天清晨狂轰包括基辅（Kyiv）与第聂伯罗（Dnipro）等多座乌克兰城市，造成至少10人死亡、逾百人受伤。首都有民众带著6岁女儿直呼，现场宛如「世界末日」。



路透社报道，照片显示，基辅（Kyiv）高楼上方出现巨大爆炸与浓烟。基辅市长克里契科（Vitali Klitschko）表示，首都夜间遭袭已酿4人死亡、58人受伤，当中包括儿童。

基辅市长：夜间遇袭酿4死58伤

相关新闻：俄乌战争︱欧美盟友分享情报 泽连斯基：俄48小时内或大举发动攻击

基辅穆德拉（Olha Mudra）带著6岁女儿娜塔莉亚（Natalia）：「我们根本搞不清发生什么事，像世界末日一样。」



穆德拉指，当时自己站在一栋被炸毁的住宅大楼和受损车辆前，「什么都被掩埋了，到处是烟雾，根本看不见东西。」



克里契科指出，1枚疑似飞弹击中一栋24层公寓大厦，导致部分结构坍塌，可能还有人被压在瓦砾下。另外，1栋9层公寓大楼也因疑似飞弹残骸起火。

有人或被瓦砾埋下

相关新闻：俄乌战争 | 传俄招募女学生参战 诱以高薪负责无人机监控

数千名寻求避难的民众涌入基辅地铁系统，有目击者表示，有人携带个人物品及床垫，防空系统拦截俄罗斯攻击的声响贯穿整座城市。

目击者表示，日出过后，首都又传出更多爆炸声。



至于第聂伯罗（Dnipro）及其周边今天同样遭飞弹与无人机攻击，地方首长哈扎（Oleksandr Hanzha）在通讯软体Telegram写道，造成6死36伤。



乌克兰东北部哈尔科夫（Kharkiv）市长泰芮可夫（Ihor Terekhov）同样在Telegram发文，指出无人机与飞弹袭击已造成包括一名儿童在内的10人受伤。



相关新闻：俄乌战争｜英最大情报机构首长：俄军近50万人战死 普京「正在节节败退」

与此同时，俄罗斯地区也遭到攻击。克拉斯诺达地区（Krasnodar）的伊利斯基（Ilsky）炼油厂今天在Telegram通报，工厂遭无人机攻击后起火。