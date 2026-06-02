柬埔寨揭水泥封井双尸案 两中国人涉案暂一人落网

柬埔寨首都金边发生恐怖双尸命案，两名受害人失踪近10天后，6月1日被发现遗体埋在一处空地的排水井内，井口还被浇灌水泥封死。警方循线拘捕一名中国籍疑犯，另有一名中国籍疑犯在逃。警方怀疑还有更多人涉案，目前仍在追捕潜在共犯。

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封尸现场寻获大量工具

《柬中时报》报道，死者分别是38岁的士司机艾金顺，以及36岁跨性别女子唐西蒙（绰号Leyley），两人都在5月23日失踪。警方调查后锁定2名中国籍疑犯，根据其中一人落网后供述的线索，循线找到藏尸水井并寻获2具遗体。

警方还在现场查获木柄斧头、金属球棒、抹刀、电线、塑胶束带等疑似作案工具。法医鉴定指出，艾金顺左脚遭利器砍断主要血管失血死亡，唐西蒙则被电线与束带捆缚后勒毙，两人均被确认属于他杀。

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2受害者同日失踪

艾金顺家属5月23日发现他失联后立刻报警，2天后警方在南部干拉省见遂县找到他平时工作开的计程车，但后来几天无更多进展，直到6月1日才寻获遗体。

而唐西蒙生前在卡拉OK店工作，其男友表示，5月23日晚间她接受客人邀约，由平日固定接送的的士司机载走后便音讯全无。他曾透过手机定位苦寻女友，却毫无所获，遂报警处理，未料最终等来噩耗。