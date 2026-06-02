艾奥瓦州男子枪杀6家人再自尽 家族纠纷成灭门血案导火线

美国艾奥瓦州一处住宅周一惊传枪响，警方接报案赶抵现场后，发现屋内4人中弹，均已明显死亡。警方随后展开追查，陆续在其他地点发现更多死者，最终连同疑凶在内共有7人死亡。初步调查显示，灭门惨案起因是家族成员之间的纠纷。

民宅传枪响 揭发灭门案

事件发生在艾奥瓦州东南部密斯卡丁（Muscatine），当地警局表示，警方周一中午约12时12分接报，指称公园大道（Park Avenue）200号路段的一处民宅发生枪击案，随即调派大批警员与急救人员赶往现场。执法人员冲进屋内，发现4名受害者倒卧在血泊中，身上均有明显枪伤，救护人员当场宣告4人死亡。

警方迅速锁定疑犯是52岁当地居民麦克法兰（Ryan Willis McFarland），但他在警员赶到前已逃离现场。当局立刻展开搜捕，未几在一处行人天桥附近的河滨步道发现麦克法兰。此时他身上带有自残的枪伤，急救人员当场施救，惜返魂乏术。

另2处地点有人中枪亡

警方调查期间掌握进一步线索，研判这场杀戮可能还有其他受害者牵涉其中，分别在磨坊街（Mill St.）1509号的一处住宅，以及大景大道（Grandview Ave.）808号一处营业场所，找到2名同样死于枪击的成年男子。

这宗疯狂枪击案合共7人死亡，初步调查显示，事件由一场家庭纠纷引起，且死者全是疑凶麦克法兰的家族成员。目前各单位正极力协助通知死者家属，当局现阶段尚未对外公布受害者的具体姓名。