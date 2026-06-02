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千年古刹失火 | 京都千手寺惊传起火 寺院几全毁 波及周边山林

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更新时间：14:41 2026-06-02 HKT
发布时间：14:41 2026-06-02 HKT

日本京都逾千年历史的古刹千手寺惊传起火，不仅烧毁寺院建筑物，还波及周边山林，当局急派多辆消防车与直升机灌救。事件中，一名90多岁的前住持受伤，火警可能与焚烧枯草有关。

事发于周一（1日）上午11时30分左右，现场是京都府龟冈市山区的千手寺，寺院突然冒出大量黑烟，附近居民发现后立刻报警，表示看见寺院建筑起火燃烧。

火警可能与焚烧枯草有关。X图片
火警可能与焚烧枯草有关。X图片
千手寺已有超过1200年历史。千手寺官网
千手寺已有超过1200年历史。千手寺官网

前住持受伤 疑烧枯草肇祸

消防队获报后立即派遣6辆消防车及直升机赶往现场，起火地点为千手寺本堂及住持居住区域，火势迅速蔓延，导致建筑物几乎全毁，并进一步烧至周边山林。

从现场画面可见，浓浓黑烟直冲天际，远处都能清楚看见，直到晚上救火行动仍在继续。

火警造成一名90多岁的前住持受伤，他的右脚遭到轻度烧伤，已送院治疗，所幸没有生命危险。

调查人员初步掌握，火警可能与焚烧枯草有关。受伤的前住持向警方表示，事发前曾在寺院内焚烧枯草，疑似火势失控后蔓延至建筑物，继而引发大火，警方正进一步调查。

千手寺历史逾1200年

千手寺历史可追溯至平安时代初期，创建于公元807年前后，已有超过1200年历史。

网民指出，日本今年已经有10宗神社、寺庙遭到烧毁的案件，最近2宗不但都有超过千年历史，还与曾在唐朝留学中国的僧侣空海有关。

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