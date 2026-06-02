日本熊出没 | 秋田务农老妇遭撕咬惨死 福岛4人遇袭受伤

日本近期频传熊出没，周二（2日）在秋田县及福岛县再度传出多宗袭击事故，造成一死4伤。秋田县一名70多岁老妇在农田遇袭身亡，遗体严重毁损；福岛一处炼铁工厂与住宅区则遭熊只闯入，连续攻击导致4人受伤送院，附近学校紧急停课。

在秋田县，秋田市河边地区传出疑似熊袭致命事件。当地警方指出，周二上午7时30分，接获民众通报，有老妇出门至农地后失联，现场发现染血衣物与遗体。

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JR秋田站附近有野熊出没，一名老妇身亡。维基百科

日本近期频传熊出没。路透社

日本熊出没警示图。法新社

日本再传熊袭人。法新社

秋田老妇头胸手伤痕累累 遗𩪼严重毁损

警方到场后在农地旁草丛中发现一具女尸，但已严重损毁，疑为73岁失踪老妇竹林贞子，她的头部、胸口、手臂都有伤口，初步判断是被熊攻击身亡。现场随后由当地猎友会成功将出没熊只击毙。

事发地点邻近JR秋田站东南方约10公里的山间住宅区，附近亦有秋田市立河边小学。受事件影响，校方紧急调整课程，当天暂停进行户外体育活动，以确保学生安全。

野熊闯福岛工厂及住宅区 连袭4人

福岛县亦发生熊只袭人事件，现场是福岛市笹木野天竺田地区，当地警方周二清晨6时30分接获通报，指出「福岛制钢」厂区内出现熊只袭击员工。熊只先在厂内攻击2人，分别为20多岁及60来岁的员工。野熊其后跑到厂区北侧住宅区，造成80多岁老妇受伤，紧接著熊只就闯入福岛制钢西北约500米的OKI Sympho-Tech板金厂，攻击一名60多岁男子。连串事故累计共有4名男女送院治疗。

附近学校紧急停课

现场位于JR奥羽本线笹木野站附近的工业与住宅混合区。警方表示，自前一周起至周一晚已陆续出现熊只的踪迹。事发后，熊只仍滞留在建筑物内未离去，警方与市府持续封锁现场并加强警戒，呼吁民众避免靠近。而周围的中小学皆已临时停课。

