游韩注意︱首尔设38个禁区 喂鸽最高被罚5200元

南韩首尔野鸽数量过多，不仅污染环境，其带有强酸性的粪便更会腐蚀历史古迹与建筑物。鉴此，首尔市政府将于6月展开为期一个月的集中执法行动，打击市内主要广场及公园等区域内的喂鸽行为，违者最高可被罚款100万韩元（约5200港元）。

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上年已有相关规定

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据《南韩先驱报》报道，首尔广场、光化门广场、首尔林，以及汉江公园等共38个区域已被为划为「禁止喂饲区」。市政府表示，6月的集中执法结束后，执法人员将转为不定期巡查。根据新规定，在指定区域内首次被发现喂饲鸽子者，罚款20万韩元（约1034港元）；第二次违规罚款50万韩元（约2600港元）；第三次或以后违规者，最高可被罚款100万韩元（约5200港元）。

其实，首尔市政府在上年4月已将包括首尔广场、光化门广场等11个区域划为「禁止喂饲区」。经过约三个月的现场劝导及公众宣传后，当局自去年7月起正式对违规者开罚单。

原栖息于山地及自然环境的野鸽，近年因城市食物来源充足，越来越多在市区定居。随著居民及游客喂饲行为增加，首尔市鸽子数量上升，引发关于鸽粪、环境衞生及市容受损的投诉。