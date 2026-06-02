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美6月8日起下调钢铝衍生产品关税 家用空调、农业机械税率降至15%

即时国际
更新时间：13:31 2026-06-02 HKT
发布时间：13:31 2026-06-02 HKT

美国总统特朗普周一（1日）正式签署公告，修正针对部分钢铁、铝及铜进口产品的「232条款」国家安全关税。自美东时间下周一（8日）起，部分钢铁与铝的衍生产品，包括特定类型的农业机械、住宅供暖设备、空调和通风设备，将从原本的25%降至15%。此外，针对推土机、堆高机等移动式工业设备，若从享有相关待遇的贸易协定国家进口，也将适用15%的优惠税率。此举旨在透过调整税率结构，鼓励企业使用美国制材料，并预计实施至2027年底，以加速重建美国的工业基础。

美国「232条款」源自《1962年贸易扩展法》，授权美国总统基于「国家安全」考量，在经商务部调查后，对特定进口商品征收关税或实施配额。

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特朗普正式签署公告，修正针对部分钢铁、铝及铜进口产品的「232条款」国家安全关税。美联社
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美国下调钢铝衍生产品关税。路透社
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新规定实施至明年底 以刺激短期投资

这项经修正后实施的新规定，将持续至2027年12月31日，目标是刺激短期投资并重振美国的工业实力。

为了鼓励使用美国本土材料，新规定也提供了一项诱因：若外国公司的资本设备中，按重量计算有至少85%是使用在美国熔炼或铸造的钢铁与铝，则该公司有资格申请更低的10%优惠关税。

钢铁货架、铝制平版印刷版征25%关税

然而，并非所有产品都获得减税，公告中新增了钢铁货架与铝制平版印刷版2大类别，将被课征25%的高额关税。

关税新制自美东时间6月8日凌晨12时1分（香港时间8日中午12时01分）起实施，适用于进口或自保税仓库提领的货物。

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