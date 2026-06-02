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莫德纳等3机构获4.7亿资助 研发伊波拉疫苗 锁定刚果致命病毒株

即时国际
更新时间：12:56 2026-06-02 HKT
发布时间：12:56 2026-06-02 HKT

流行病预防创新联盟（CEPI）宣布将拨款约6000万美元（约4.7亿港元），资助莫德纳（Moderna）等3家机构加速研发针对「本迪布焦」伊波拉病毒（BDBV）的疫苗。目前该致命病毒正席卷刚果民主共和国东部，且尚无核准的疫苗或疗法。CEPI表示，对抗BDBV的疫苗，有望于数个月内完成临床试验相关准备。

在新冠疫情高峰期，CEPI曾是协助研发疫苗的早期投资机构之一，如今再度出手，提供约6000万美元资金给莫德纳、牛津大学（University of Oxford）及国际爱滋病疫苗倡议组织（IAVI）。这笔资金旨在对抗目前在刚果民主共和国与乌干达肆虐的「本迪布焦」伊波拉病毒。

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莫德纳获得5000万美元资助，研究伊波拉疫苗。路透社
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民主刚果目前累计282例确诊病例，其中42人死亡，另有约1100例疑似病例。美联社
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伊波拉疫情已被列为公共卫生紧急事件。美联社
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对抗BDBV的疫苗，有望于数个月内完成临床试验相关准备。美联社
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莫德纳：临床前模型研究取得良好成果

其中莫德纳获得最高5000万美元（约3.9亿港元）的资助。行政总裁班塞尔（Stephane Bancel）表示，公司在临床前模型上进行伊波拉病毒研究，展现良好成果，目标是开发出能有效预防疾病并简化接种程序的疫苗。目前尚不确定需接种1剂或2剂，相关细节将在第一期临床试验中厘清，并计划在非洲进行大规模测试。

此外，牛津大学与印度血清研究所合作的疫苗将获得860万美元（约6720万港元），该疫苗采用与阿斯利康（AstraZeneca）新冠疫苗相同的技术。IAVI则获得320万美元（2500万港元），其研发的单剂疫苗技术与现有的「萨伊型」伊波拉疫苗相似，在动物实验中已显示出存活优势。

有望数月内完成临床试验准备

根据世界卫生组织（WHO）与非洲疾病预防控制中心数据，民主刚果目前累计282例确诊病例，其中42人死亡，另有约1100例疑似病例；乌干达则有9宗疑似病例，1人死亡。目前疫情已被列为公共卫生紧急事件。

CEPI负责人哈切特（ Richard Hatchett）指出，虽然刚果东部安全局势动荡增加试验难度，但希望能缩短时程，让疫苗试验在数月内展开，以应对这场致命疫情。

他表示，疫苗有望在「不久的将来」问世，应有助于启动相关讨论，包括由谁采购疫苗，以及为后续的全面接种计划提供资金。

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